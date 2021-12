Il periodo delle festività natalizie non è fatto solo di cenoni, regali e addobbi. Per molte persone questo è il momento ideale per fare nuove conoscenze e per instaurare rapporti sentimentali. E come sappiamo bene, quando ci troviamo davanti a una persona nuova, la nostra mente inizia a fantasticare e a fare ipotesi. Soprattutto per quanto riguarda le abilità amatorie. Purtroppo, però, non è possibile avere certezze in questo campo. Anche se qualche idea potremmo farcela a partire dal segno zodiacale. Ma niente paura. In pochi lo sanno ma sono questi i 5 segnali per capire se il nostro partner ci sa fare sotto le lenzuola. Ovviamente non hanno nessuna pretesa di scientificità. Ma potrebbero comunque rivelarsi utili per scoprire con chi abbiamo a che fare.

Uno dei primi segni, che potrebbe rivelarsi molto indicativo, è il modo di mangiare del partner. Se chi ci sta davanti mangia piuttosto lentamente e dimostra di godersi ogni singolo boccone, potrebbe essere un buon segnale. Probabilmente avrà le stesse attenzioni e la stessa premura anche nell’intimità.

Restiamo in ambito culinario per parlare di un altro aspetto da tenere in considerazione. Se il partner ci invita a cena al ristorante, proviamo a fare caso a come sceglie il cibo. Se si dimostra deciso e ha subito le idee chiare, potrebbe essere un segnale positivo. Significa che sa cosa vuole. Anche sotto le coperte.

Attenzione anche al consumo di vino. Una ricerca dell’Università di Firenze, condivisa da Coldiretti, sottolinea che le donne che amano il vino rosso potrebbero essere più disinibite sotto le lenzuola. E questo perché la bevanda avrebbe effetti positivi sul piacere femminile.

L’importanza di guardarsi negli occhi e la comunicazione

I primi appuntamenti sono un costante balletto alla ricerca dell’equilibrio e dell’intesa. Ci sono, però, alcuni atteggiamenti significativi che non dovrebbero passare inosservati. Il primo è quello degli sguardi. Se una persona ci guarda sempre negli occhi quando parliamo, probabilmente è consapevole di sé ed è molto sicura. Due caratteristiche che potrebbero renderla decisamente interessante in camera da letto.

Sembra quasi banale ma la comunicazione è uno dei requisiti fondamentali alla base di un rapporto di qualunque tipo. Se fin dalle prime conversazioni non esistono argomenti tabù e imbarazzo, è molto probabile che l’intesa rimanga intatta anche sotto le lenzuola.

