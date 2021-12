Abbiamo visto recentemente un importante e preoccupante report internazionale. Secondo le ultime statistiche 1 adulto su 3 del pianeta soffrirebbe di stress e disturbi correlati. Non ultimi: la noia e l’incapacità di reazione. Potrebbero sembrarci dei termini così tecnici e così lontani, eppure riguardano anche molti di noi. Chissà quante volte ci alziamo dal letto con zero voglia e zero energie. Eppure, ci aspetta un’altra giornata in trincea, magari piena di problemi e scarsa di soddisfazioni. Gli improvvisi sensi di debolezza e la stanchezza mentale potrebbero denotare delle importanti carenze di questa vitamina basilare per l’organismo. Non dimentichiamo l’importanza sottolineata anche dagli esperti di una nutrizione bilanciata per la nostra quotidianità.

Una vitamina veramente importante e necessaria

In termine tecnico la chiamano addirittura “Vitamina del morale”. Come sottolineato anche dallo studio che alleghiamo. Riconosciuta ufficialmente come una preziosissima alleata della mente e del sistema nervoso, parliamo della vitamina B1. Quando affrontiamo dei periodi particolarmente stressanti e ci rivolgiamo al nostro medico, uno dei consigli è proprio quello di assumere vitamina B1. Attraverso qualche integratore specifico, o, integrando anche con gli alimenti che la contengono. Sostenuta anche dai pediatri che, attraverso le domande ai genitori, si accertano sempre che la vitamina B1 sia presente nello sviluppo del bimbo. Così importante che potremmo veramente definirla il metronomo del nostro umore.

Quando ci manca la vitamina B1 le manifestazioni sono abbastanza concrete e ci colpiscono nella vita di tutti i giorni:

debolezza;

stanchezza;

senso di vuoto fisico e mentale;

deperimento;

perdita di peso.

Attenzione che, come sottolineano i medici, la mancanza di questa vitamina potrebbe incidere direttamente anche sull’attività del cuore. Con frequenti, anomale e importanti aritmie cardiache che dovrebbero portarci immediatamente a consultare il medico.

In quali alimenti la troviamo

L’apporto quotidiano di questa vitamina fondamentale anche per le nostre cellule varia in base all’età. Solitamente in una persona adulta che segue una dieta bilanciata, non dovrebbe mai mancare. Lo diciamo perché, come ricordano gli esperti, questi sono gli alimenti comuni in cui troviamo la vitamina B1:

uova;

legumi;

cereali;

frutta fresca;

frutta secca;

carne di maiale;

pane e fette biscottate integrali.

Pochi sanno però che la vitamina B1 si trova anche nel comunissimo lievito e in una delle verdure praticamente sempre presenti sulle nostre tavole: le patate.

