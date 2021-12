Un buon taglio di capelli può cambiare radicalmente l’aspetto di una persona. Lo avremo notato magari sulle nostre amiche, se non proprio su noi stesse. La giusta acconciatura è quella che toglie anni d’età e rende il volto più luminoso senza appesantirlo.

Molte volte abbiamo visto come le mode si ripetano, per la gioia dei nostalgici. Anche in fatto di capelli, questo inverno il look da avere corrisponderà a un gradito ritorno dal passato. È perfetto per i capelli di ogni lunghezza e colore e ci darà una marcia in più per tutta la giornata.

Torna di moda questo taglio anni ’70 per capelli lunghi o corti che spopola dal parrucchiere perché ringiovanisce ogni viso

Non saranno solo lo sliced bob e il pixie cut a dominare le strade questo inverno, benché siano certamente d’ispirazione. L’altra acconciatura da non lasciarsi sfuggire per essere al top in ogni situazione è la frangia anni ’70.

Abbiamo voluto specificare l’anno di nascita di questo taglio proprio perché non si tratta di una frangia qualsiasi. Infatti, si differenzia dai modelli più classici per forma e realizzazione. È lo stile che ha reso celebri pezzi da novanta come Jane Birkin e Farrah Fawcett e che si ripropone fortemente ai giorni nostri. Vediamo allora come si realizza e quali sono i tratti distintivi.

Uno stile versatile che soddisfa ogni chioma

Dunque, torna di moda questo taglio anni ’70 per capelli lunghi o corti che spopola dal parrucchiere perché ringiovanisce ogni viso. Questo look è estremamente versatile e corrisponde essenzialmente a una frangetta a tendina completata da un twist.

Realizzarla è più semplice di quel che si crede. Prima di tutto, si fanno partire le scalature dai ciuffi più corti che sceglieremo prima di iniziare a tagliare. Quindi, ci basterà giocare con una spazzola arrotondata e il phon, fonando i capelli prima verso il basso poi nella direzione opposta. Per una maggior fedeltà agli anni passati si può impreziosire tutto con una stilosa piega bouncy con effetto blow dry.

Una volta completato il taglio avremo ottenuto un effetto super soffice e vaporoso che non potremo non amare. Guardandoci allo specchio sembreremo delle vere star del cinema, con parecchi anni in meno sulla carta d’identità.

