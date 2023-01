Far crescere le piante con la luce artificiale: ecco quale scegliere per essere sicuro del risultato

Le piante hanno bisogno di molta luce per crescere. A volte è essenziale non solo quella del sole ma anche la luce artificiale. Ecco quale scegliere per essere totalmente tranquillo e sicuro di far crescere bene una pianta

Avere il cosiddetto pollice verde è una bellissima qualità. Permette di circondarsi di natura, di fare attività fisica e mentale, di avere ottimi aiuti per la purificazione dell’aria. Per non parlare dell’atmosfera e del profumo che alcune piante sanno dare.

Tuttavia, avere delle piante in casa o in giardino è un piccolo lavoro. Infatti, bisogna sapere bene le caratteristiche di ognuna e poi curarle nel modo giusto. Molte di loro hanno bisogno di tanta luce del sole, altre meno e vanno posizionate all’ombra.

Sicuramente saprai che si può far crescere le piante con la luce artificiale, oltre a quella diretta del sole. È una tecnica molto utile perché purtroppo il sole non è sempre presente. Nella stagione invernale si fa vedere poco, può capitare che ci sia un periodo nuvoloso e, di sicuro, non è presente di notte per molte ore.

Ma quale luce artificiale scegliere per le piante? In commercio ce ne sono diverse, ma attenzione a quale si compra. Qui di seguito ti daremo tutte le informazioni sull’argomento perché tu possa essere assolutamente tranquillo e per un risultato eccellente.

Far crescere le piante con la luce artificiale: quando serve

Come abbiamo detto, il sole non c’è sempre e questo accade per diversi motivi. Quindi, la luce artificiale aiuta le piante a crescere all’esterno in mancanza di luce naturale, ma è utile soprattutto per curare le piante all’interno.

Ci sono moltissime piante da appartamento che necessitano di cure specifiche. Per dare loro la giusta quantità di luce spesso le si posiziona davanti alla finestra, ma per alcune specie potrebbe non essere sufficiente.

Ecco che entra in gioco la luce artificiale per farle crescere bene, forti e in salute anche in un ambiente chiuso e stretto. Attenzione, però, a scegliere quella giusta. Ti diamo un piccolo aiuto in questo.

La migliore luce artificiale

Forse non sai che una luce artificiale è composta da diversi colori e ognuno di questi può essere fondamentale per la giusta crescita di una pianta. D’altronde, la luce artificiale serve per le orchidee, per le piante grasse, per tante specie diverse tra loro.

Nella maggior parte dei casi, anche nella vendita online, si trovano combinazioni di luce blu e rossa. La prima serve di più per le foglie, mentre la seconda per frutti e fiori. Ma qual è la migliore in assoluto? Una buona scelta sono le lampade direzionali ma non è tutto.

Dai risultati e dalle statistiche sembra che quella migliore in assoluto sia quella a LED. Questo perché c’è un equilibrio tra l’efficienza e l’energia consumata. Grazie a questo tipo specifico si può avere un prodotto che funziona per molto tempo rispetto agli altri e che ha un consumo minore. Certo, all’acquisto dovrai spendere un po’ di più, ma nel tempo ne vale la pena.