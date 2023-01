Il segreto per un giardino bellissimo: ecco 3 idee fai da te per capire la qualità del terreno

Non tutti sanno che il segreto di un buon giardino e orto è la base. Il terreno è, infatti, il più grande alleato delle nostre piante. In particolare la sua composizione e il suo livello di acidità. Ecco 3 metodi per capire se il suolo è quello giusto.

Il giardino è spesso il nostro orgoglio più grande quando invitiamo qualcuno. La sua cura può richiedere molto tempo, ma ci da anche importanti soddisfazioni. Inoltre, potrebbe anche risultare molto utile quando ci dedichiamo alla cura delle erbe aromatiche. In questo modo potremo arricchire i nostri piatti con dei condimenti del tutto naturali.

Il vero alleato delle nostre piante è il terreno. Infatti, una terra sana è sicuramente la base per far splendere il nostro giardino. Non tutti sanno, però, che c’è un elemento importantissimo per la qualità del nostro terreno. Si tratta di misurare il pH del suolo, ovvero il livello di acidità. Ci sono diverse tecniche fai da te per capire se il terreno è nelle sue migliori condizioni, tutte estremamente semplici.

Come controllare il pH del suolo

Il segreto per un giardino bellissimo e sano è capire il pH del suolo. Infatti, è utilissimo per prevenire problemi e anche capire quali piante sono più adatte al nostro terreno. Un pH troppo basso potrebbe risultare tossico per i nostri fiori, mentre uno troppo alto potrebbe non avere abbastanza nutrienti. Prendiamo della terra che vogliamo testare.

Ce ne serviranno due cucchiai. Versiamola all’interno di mezza tazza di aceto. Se il composto inizia a fare schiuma, allora il pH è alto e il terreno alcalino. Per vedere se il suolo è, invece, acido mettiamo due cucchiai di terra, versare un po’ di acqua distillata e aggiungere mezza tazza di bicarbonato. Se il nostro composto scoppietta, allora il terreno è acido.

Come riequilibrare il terreno

Un terreno ottimale dovrebbe essere neutro e possiamo riequilibrarlo facilmente. Se il suolo è acido, aggiungiamo della cenere di legna o del calcare macinato. Se invece è alcalino, allora preferiamo concimi naturali.

Se vogliamo controllare con più precisione il pH, allora potremo investire in uno strumento. Infatti, diversi livelli di acidità potrebbero essere più o meno compatibili con le nostre piante. Il pH consigliato è tra 6.0 e 7.5, perfetto per la maggior parte delle piante e dei fiori.

Il segreto per un giardino bellissimo è la sua composizione

Un terreno perfetto è, inoltre, composto dal 20% di argilla, il 40% di sabbia e il 40% di limo. L’ultima tecnica è semplicissima. Ci serviranno un barattolo, per esempio quello del burro di arachidi, un coperchio e un righello. Scaviamo la zona che vogliamo controllare, arrivando fino alle radici.

Mettiamo il terreno rimosso all’interno del barattolo, fino a riempirlo a metà. Aggiungiamo dell’acqua fino a colmare lo spazio rimanente e attendiamo che venga assorbita dalla terra. Chiudiamo il barattolo e scuotiamolo con forza per almeno 3 minuti. Dopo circa un minuto, serviamoci del righello per misurare i sedimenti. Questi saranno la nostra sabbia presente nel suolo.

Aspettiamo altri quattro minuti, misuriamo nuovamente i sedimenti. La differenza tra la prima misurazione e la seconda è la quantità di limo. Mettiamo da parte il barattolo per 24 ore e successivamente misuriamo di nuovo. La differenza tra il secondo numero misurato e quest’ultimo è la quantità di argilla.