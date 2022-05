Cercasi 85 candidati diplomati per questo concorso RAI con stipendio da 26.400 euro al mese

La RAI è alla ricerca di candidati per ricoprire 85 posti di lavoro nelle sedi delle grandi città italiane. Il processo di selezione si articola in due fasi, delle quali solo la seconda sarà utilizzata ai fini della formazione delle graduatorie. La domanda deve pervenire per mezzo telematico ed entro le ore 12 del 16 giugno 2022, utilizzando la piattaforma dedicata della RAI.

Le info sul bando

Le posizioni aperte sono distribuite diversamente in base alla sede di destinazione, comunicabile in fase di candidatura. Sono disponibili 38 posti di lavoro su Roma, 15 su Milano, 6 su Napoli, 4 su Torino, 1 su Ancona, 2 su Cagliari. E ancora, 5 su Firenze, 1 su Palermo, 6 su Potenza, 5 su Trento e, infine, 2 su Trieste.

Cercasi 85 candidati diplomati per il profilo di “Tecnico della Produzione”, dunque. Le risorse selezionate saranno incaricate di realizzare, installare e provvedere alla manutenzione degli impianti e delle apparecchiature. Inoltre, provvederanno direttamente alla realizzazione di prodotti radio televisivi e della loro messa in onda. Per partecipare alle selezioni, i candidati devono essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione. Ossia, devono avere un’età compresa fra i 18 e i 29 anni e un diploma quinquennale di scuola media superiore. Fra quelli ammessi rientrano il diploma di istituto tecnico industriale e tecnologico, professionale in ambito industria e artigianato, manutenzione e assistenza tecnica. Completano i requisiti minimi il possesso della patente di guida di categoria B.

Come anticipato, il concorso RAI prevede due fasi selettive. La prima consiste in un test scritto a risposta multipla, riguardante le conoscenze specifiche richieste dal ruolo, cultura generale, attitudini e la conoscenza dell’inglese. La seconda, considerata per la formazione delle graduatorie finali, consiste di un colloquio tecnico e uno conoscitivo-motivazionale.

Per quanto riguarda lo stipendio, è prevista, una volta assunti, una retribuzione annua lorda pari a 23.300 euro. Allo scadere dei 36 mesi, la stessa raggiungerà una cifra lorda minima di 26.400 euro. Dettagli ulteriori sul concorso RAI sono disponibili all’interno del bando relativo.

