I piedi che emanano cattivo odore possono essere davvero fastidiosi. Molte persone soffrono in varia misura di questo problema. In alcuni casi la puzza si può avvertire anche da lontano. Ecco perché chi ne soffre può davvero sentirsi a disagio. Essere avviliti è normale quando lavarsi i piedi più volte al giorno non è risolutivo.

Inoltre, un problema ancora più grande nasce a causa delle scarpe. Solette e calzature s’impregnano del cattivo odore dei piedi e anche i prodotti specifici in commercio sembrano inefficaci. Per fortuna, però, esistono vari rimedi naturali che possono mettere fine a questa difficoltà. Ne abbiamo già parlato in un articolo che si può leggere cliccando qui in particolare per quanto riguarda la puzza d’ascelle.

Oltre al vecchio borotalco, finalmente per eliminare la puzza di piedi dalle scarpe ecco il rimedio naturale efficace a costo zero. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Il perchè del cattivo odore

Quando l’odore dei piedi diventa acre e insopportabile le cause possono essere varie. Una Comunemente la responsabilità è dovuta ai batteri brevibacterium. Questi si nutrono delle cellule morte di questa parte del corpo, specialmente in caso di eccessiva sudorazione.

È proprio il sudore è una delle cause principali della puzza. Imbottigliato in scarpe più o meno sintetiche per molte ore, crea un odore nauseabondo. Influiscono anche gli ormoni, lo stress e scarpe dai materiali poco traspiranti.

Un rimedio della nonna utilizzato per assorbire il cattivo odore è l’aceto di vino o di mele. Come abbiamo visto nell’articolo 3 usi delle mele tanto rari quanto sorprendenti, l’aceto è un ottimo ingrediente per la pulizia. Questo è capace di eliminare quasi qualsiasi odore. Inoltre, l’uso sulle solette e all’interno della scarpa permetterà di eliminare funghi e micosi. Basta passarne una piccola quantità con un batuffolo di cotone.

Si può usare anche come ingrediente per un pediluvio in aggiunta al bicarbonato di sodio. I nostri piedi risulteranno più puliti e deodorati. Al mattino ci accorgeremo che gran parte del cattivo odore è andato via.

Per odorare ancor meglio l’interno della scarpa, possiamo utilizzare un altro trucco. Sicuramente in casa abbiamo delle piantine aromatiche. Soprattutto la salvia e il timo hanno la capacità di assorbire gli odori esterni. Quindi basta prenderne qualche rametto e inserirlo nella scarpa, lasciandolo agire per tutta la notte.

E se proprio le solette restano impregnate, a mali estremi, estremi rimedi. Prendiamo le solette e non facciamo altro che metterle nel freezer per 24 ore. Il freddo inferiore a -19°C uccide i batteri che causano il cattivo odore e questo scompare senza che ce ne rendiamo conto.