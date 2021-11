Se la Stella di Natale è onnipresente nelle case degli italiani, ci sono alcune piante che sono più sconosciute. Certo, quando passeggiamo per le vie centrali delle nostre città, non di rado troviamo delle associazioni di volontari che provano a venderci questa pianta con fine di beneficienza. Tuttavia, esistono anche altre piante che potrebbero rendere casa nostra davvero natalizia ed elegante. Infatti, altro che Stella di Natale ecco le piante perfette per dicembre da avere in casa.

Agrifoglio e vischio

L’agrifoglio è una pianta estremamente colorata. Dato che il Natale si associa spesso al rosso, l’agrifoglio è proprio la pianta di cui abbiamo bisogno perché le sue bacche sono di quel colore. Inoltre, il rosso si sposa benissimo anche con il verde lucido delle sue foglie, che sono anche ondulate e con qualche spina. Non a caso in molti addobbi di Natale si usano le foglie e le bacche dell’agrifoglio. In alcune regioni del Nord Italia si trova l’usanza di appendere le ghirlande fatte proprio con questa pianta. Alcuni li usano anche come centrotavola.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

La seconda pianta, di cui vorremmo parlare oggi, è il vischio che per alcuni popoli del passato era una pianta magica. La religione dei celti, infatti, credeva che questa pianta fosse proprio caduta dal cielo, dato che spesso resta intrappolata tra i rami di altre piante. Ecco la spiegazione che davano gli antichi, anche se oggi sappiamo che si tratta di ragioni biologiche e non magiche. Il vischio è una bellissima pianta parassita, che non presenta alcuna radice a terra. Nel passato si usava il vischio per creare delle pozioni magiche. Si pensava che potesse potenziare la sterilità degli uomini e la fecondità delle donne. Oggi resta l’accezione positiva di questa pianta, che è sinonimo di buon augurio per il futuro. Le sue bacche sono gialle e la sua corteccia varia dal verde al giallognolo.

Altro che Stella di Natale ecco le piante perfette per dicembre da avere in casa

Infine, una più piccola pianta, da avere sempre in casa a Natale, è il suo Cactus. Parliamo di suo proprio perché si chiama Cactus di Natale. La sua caratteristica principale è la lunghissima fioritura che si può contemplare già dai primi giorni di Natale. I fiori del Cactus di Natale sono rossi o rosati. Tutte queste piante sono disponibili nel vivaio più vicino a casa nostra.

Approfondimento

Il segreto del giardiniere che tutti dovremmo conoscere per dire addio a piante secche e appassite