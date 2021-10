Avere una bella casa arredata alla perfezione con tutti i mobili e complementi arredo posizionati al punto giusto è il sogno di molti. Le case dei cataloghi di arredamento non solo sono belle, ma hanno personalità e sono di un fascino incredibile. Delle volte però ci concentriamo tanto sull’arredamento trascurando i dettagli che fanno la differenza.

Possiamo anche spendere cifre importanti per tavolo da pranzo e sedie, dimenticandoci di investire nelle stoviglie. Certo, il pranzo di tutti i giorni si può consumare in piatti resistenti e comodi da lavare in lavastoviglie. Se però vogliamo organizzare una cena in famiglia o con ospiti dobbiamo tirare fuori il cosiddetto servizio buono.

Lasciamoci ispirare da questi piatti eleganti e di design che stupiranno tutti i nostri ospiti

I piatti d’autore o di design sono una tendenza che ha preso piede negli ultimi anni. Sempre più brand si sono lanciati in collaborazioni importanti con designer molto conosciuti. In realtà però esistono tanti marchi già nel campo da diversi anni che propongono piatti e stoviglie che sono vere opere d’arte. Se ci troviamo a corto di idee per un buon servizio di design per un regalo o per noi stessi, ecco qualche idea.

Come non cominciare con Fornasetti, il brand che nasce dalla creatività dell’artista Piero Fornasetti negli anni ’40. L’atelier ora gestito dal figlio è l’emblema del Postmoderno. Abbiamo sicuramente visto uno dei loro incredibili piatti con il volto di Lina Cavalieri. Piccole opere d’arte da sfoggiare in una casa di gran gusto. Il prezzo per pezzo è di circa 145 euro, ma una vera chicca da possedere in una delle tante variazioni.

Passiamo ad un altro colosso del design che in tanti conoscono, Ginori. Se vogliamo acquistare un servizio di piatti da portata di classe non possiamo non controllare le loro collezioni. Centrotavola, piatti da dessert e piatti ispirati all’Oriente, ce n’è per tutti i gusti. Bellissimo il set di piatti con decorazione a catena, un motivo che ricorda la Grecia Antica, o il modello Labirinto. Il set da due piatti si aggira intorno ai 160 euro, ma ce n’è per tutte le tasche.

Finiamo con Tognana, un brand che offre un’ampia scelta di servizi a vari prezzi. Linee più classiche in porcellana o motivi più moderni che fanno sempre la loro figura. Qui i prezzi sono più contenuti, anche meno di 20 euro per piatto.

La linea Home

Menzione d’onore per 23bassi, uno studio di architettura che ha creato la linea Home. Piccoli produttori come loro sono la scelta giusta se vogliamo qualcosa di particolare e unico, creato artigianalmente. I set di piatti ispirati ad alcune città italiane sono bellissimi e il costo si aggira intorno ai 70 euro.

Quindi, lasciamoci ispirare da questi piatti eleganti e di design che stupiranno tutti i nostri ospiti. Investire su un servizio “buono” o in complementi arredo è quello che fa la differenza in ogni casa. Qualche chicca qua e là e le nostre dimore sembreranno uscite da un catalogo.

