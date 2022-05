Viaggiare verso l’estero rappresenta l’opportunità di conoscere nuovi orizzonti. L’Italia ha, però, il privilegio di custodire un’eterogeneità di paesaggi e di realtà territoriali che rendono quasi impossibile stancarsene o pensare di poterla conoscere tutta.

Gli ultimi anni hanno dato nuovo vigore al turismo interno ed è stata l’occasione per riscoprire mete nazionali o addirittura per conoscerne di nuove.

Alcune Regioni non hanno espresso tutto il loro potenziale in fatto di capacità di promuovere il proprio territorio straordinario. La Calabria, ad esempio, pur avendo realtà notissime (forse non ancora abbastanza) come Scilla e Tropea, ne custodisce tante altre che meritano di avere la giusta cassa di risonanza.

Non è certo sconosciuta Roccella Jonica, ma negli anni sta sicuramente vedendo crescere la sua notorietà. Non certo in quanto a bellezze naturalistiche o della cittadina, tenuto conto che si è da sempre su livelli altissimi.

Per le vacanze dell’estate 2022 in Italia questa straordinaria località dal mare blu con un programma ricco di eventi farà molto parlare di sé

Collocata sulla fascia jonica della Città Metropolitana di Reggio Calabria, sulla Costa dei Gelsomini, è uno straordinario mix tra siti di interesse storico e architettonico, un paesaggio e un mare che vanno ben oltre l’ordinario.

Il Castello che domina la cittadina è di grande impatto. Guardandolo dal mare lo si osserva stagliarsi su un promontorio collocato sulla costa, osservandolo dall’interno lo si nota contrastare con il club di un mare che non teme confronti con alcuna località a livello internazionale.

“Fondato nel periodo normanno”, come riporta il sito del Comune, si posiziona a oltre cento metri sul livello del mare. Dal 1487 al 1806 è appartenuto alla nobile famiglia Carafa della Spina. Un sito da visitare in cui le tracce della storia sono ben visibili. Oggi è sede di eventi e mostre. Alcuni edifici della vecchia città medievale, inoltre, risultano conservati bene come la Chiesa di San Nicola e il Palazzo Feudale.

E poi c’è il mare. Da diversi anni quello di Roccella ottiene il riconoscimento della Bandiera Blu, a testimonianza di come da quelle parti chi punta al turismo balneare non potrà restare deluso. Difficile rinunciare poi ad una passeggiata sullo straordinario lungomare che dal porto conduce al centro abitato. Da un alto ci sarà il mare, dall’altra le colline.

Non solo spiaggia

Roccella è, inoltre, una città che per l’estate 2022 avrà un ricchissimo programma di eventi. Tra luglio ed agosto arriveranno, ad esempio, artisti del calibro di Mahmood, Madame, Fabri Fibra, Achille Lauro, Marracash, Jovanotti, Mannarino, Madman, Tananai, Tommaso Paradiso, Antonello Venditti e Francesco De Gregori, Sangiovanni ed Elisa.

Un cartellone che consentirà a chi si troverà nei pressi di Roccella di acquistare il biglietto e partecipare a questi eventi. Per le vacanze dell’estate 2022 la cittadina jonica è sicuramente una meta da tenere in alta considerazione.

