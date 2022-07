Come usare lo spazzolino da denti vecchio e rovinato in 5 modi diversi per risolvere questi fastidiosi problemi in cucina, casa e giardino

Riciclare gli oggetti che abbiamo in casa è un’ottima idea per moltissimi motivi. Ci permette di fare ordine e di risparmiare sulle spese future. In più il riciclo creativo mette alla prova la nostra creatività e fa bene all’ambiente. Ma c’è anche un altro motivo per riutilizzare gli oggetti che normalmente buttiamo nel cestino. Ovvero che potrebbero diventare preziosissimi per risolvere molti problemi della vita quotidiana. Oggi ci concentreremo su uno di essi in particolare: lo spazzolino da denti. Ed ecco come usare lo spazzolino da denti vecchio e rovinato tra i fornelli, nelle pulizie di casa e addirittura in giardino. Stiamo per scoprire 5 idee di riciclo che probabilmente renderanno le nostre giornate molto più facili.

Lo spazzolino è il nostro miglior alleato in giardino

Sembra incredibile ma nei nostri bagni si nascondono oggetti di insospettabile utilità. I contenitori di deodorante vuoti possono diventare particolarmente utili per il giardino. Idem gli spazzolini da denti ormai rovinati.

La prima idea di riciclo creativo è quella di trasformare lo spazzolino in un’etichetta per le piante. Ci basterà togliere le setole, incollare un foglio di carta con il nome della pianta e piazzarlo in giardino. Una soluzione particolarmente utile per chi ha un orto ed è nel momento della semina.

Uno spazzolino con le setole morbide potrebbe aiutarci anche nella cura di fiori e foglie. Se dobbiamo pulirle dalla polvere, dalla muffa o dallo sporco lo spazzolino potrebbe essere l’oggetto più indicato per non rovinarle.

Usiamo lo spazzolino per pulire cozze e vongole

Siamo in estate e sulle nostre tavole stanno comparendo cozze e vongole. Molluschi dal gusto incredibile ma spesso faticosi e fastidiosi da pulire. Anche in questo caso lo spazzolino potrebbe darci una mano. Laviamolo e sterilizziamolo e poi usiamolo per togliere sabbia, filamenti e sporcizia dal guscio dei molluschi. Risparmieremo un sacco di tempo e di energia.

Abbiamo un gatto o un cane che irrimediabilmente lascia le sue impronte sul nostro pavimento di casa? Potremmo risolvere il problema proprio con lo spazzolino. Le zampe dei nostri animali domestici hanno una struttura particolarissima in cui tendono ad accumularsi oggetti e sporco. Oggetti e sporco che potremo togliere grazie alle setole di uno spazzolino morbido senza fare del male ai nostri compagni.

Gli elettrodomestici ci facilitano la vita in moltissimi modi. Purtroppo, però, se non li puliamo spesso e nel modo giusto rischiamo di rovinarli irrimediabilmente. Anche in questo caso lo spazzolino potrebbe fare al caso nostro. Soprattutto per togliere sporco, residui solidi e polvere dai filtri e dagli angoli più difficili da raggiungere.

