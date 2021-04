Il bagno pulito è una vera soddisfazione e c’è un oggetto in bagno che va assolutamente lavato perché covo di batteri. Strumento che però molto spesso uno si dimentica di pulire. Ci sono molti luoghi del bagno che spesso uno non pulisce come dovrebbe.

Ci si sofferma di più sulle cose visibili e meno su quelle invisibili. Ad esempio è molto importante pulire lo scarico della doccia, oppure il contenitore dello spazzolone del WC. Questi sono tutti luoghi o strumenti su cui si poggiano molti batteri. Oggi allora vediamo un altro oggetto fondamentale da pulire, almeno una volta ogni due mesi.

C’è un oggetto in bagno che va assolutamente lavato perché covo di batteri

L’oggetto in questione è la ventola, che spesso si trova sopra la doccia. Questo strumento è fondamentale per i bagni ciechi, ma anche per quelli che hanno la finestra. Le ventola non serve solo ad aspirare i cattivi odori, serve anche a rendere l’ambiente del bagno meno umido prevenendo la formazione di muffa

Come pulire la ventola del bagno

Il procedimento è simile a quando si lavano i filtri della cappa in cucina. La prima cosa da fare è smontare la parte staccabile. Ogni ventola ha un modo specifico per essere smontata, quindi invece di andare per tentativi si consiglia di controllare sul sito dell’azienda come fare. Magari per alcune ventole sarà necessario un cacciavite.

Non bisogna usare l’acqua

Ora che questa è smontata sarà subito possibile notare come questa sia piena di polvere. È importantissimo non usare acqua, bisogna usare solo un panno in microfibra asciutto. Rimuovere tutta la polvere e, per pulire la parte mobile, si può usare l’aspirapolvere. Una volta pulita richiudere bene la ventola.

Ora è possibile procedere alla pulizia del bagno e della doccia. Si consiglia di pulire prima la ventola e poi la doccia, perché da questa potrebbe cadere dello sporco.

Anche con questo alimento è possibile rimuovere il calcare dal WC.