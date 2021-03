Il WC con il calcare non lo vuole proprio nessuno. È brutto da vedere e non è nemmeno molto igienico. Di solito quando si puliscono i sanitari si usa il gel disincrostante, che però non sempre funziona. Allora bisogna sapere che anche con questo alimento è possibile rimuovere il calcare dal WC.

Il calcare e i suoi nemici

Il calcare è veramente il nemico numero per noi che puliamo casa. Ma anche lui ha degli acerrimi nemici. Tra questi possiamo trovare il bicarbonato di sodio, il limone, l’aceto, la candeggina e altri acidi corrosivi. Non sempre però funzionano e non sempre vincono contro il calcare. Questo magari perché la quantità di calcare è talmente tanta che è difficile spazzolarla via.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Quando il calcare è veramente tanto bisogna pulirlo una volta al giorno fino a quando non torna bianco. E la prossima volta bisogna ricordarsi di grattare via lo sporco ogni volta che si lava il bagno. Aggiungiamo ora un altro trucco per rimuovere il calcare dal WC alla lista di prodotti già elencati.

Anche con questo alimento è possibile rimuovere il calcare dal WC

Per dire addio al calcare è possibile usare anche un cetriolo, ma come? Questa verdura si può usare anche contro lo sporco, non è fantastica solo per la pelle e gli occhi. Il cetriolo ha veramente mille usi, e uno di questi è rimuovere il calcare.

Tagliare il cetriolo

Quello che occorre fare è tagliare il cetriolo a dischetti. Svuotare completamente l’acqua che galleggia nel WC (si può usare un bicchiere per velocizzare la cosa). Quando non ci sarà più acqua allora prendere i dischetti di cetriolo e iniziare a passarli sul calcare. Praticamente vanno usati come se fossero delle spugne.

Continuare a grattare

Bisogna insistere con il cetriolo e lasciare agire il succo per circa 5 minuti. Poi prendere una spugna e rimuovere i residui di calcare. Ora lavare come sempre, ed ecco che alla fine anche con questo alimento è possibile rimuovere il calcare dal WC.

Approfondimento

Basta un lavaggio con questo prodotto per dire addio alla muffa in lavatrice.