Fra il cenone di San Silvestro e il pranzo di Capodanno sicuramente un piatto a base di carne non potrà mancare. Molti l’acquistano al supermercato, altri preferiscono prenderla dal macellaio di fiducia. Tuttavia, pochi sanno come scegliere la carne al supermercato perché resti succulenta e tenera in cottura.

Cosa cucinare nei grandi giorni di festa che vada oltre i soliti piatti della tradizione? Per un piatto un po’ diverso, ma non troppo, perché non presentare degli involtini di tacchino ai funghi trifolati.

La carne più saporita

Dovendo scegliere tra diversi tipi di carne, chiediamoci quale a fine cottura dovrebbe avere più gusto e più sapore. Sebbene molti preferiscono la carne magra, tuttavia quella che ha più sapore è la carne detta marezzata. Si chiama così la carne di manzo che all’interno presenta delle venature di grasso. Quel grasso durante la cottura si scioglierà, donando molto gusto alla carne. Basta seguire qualche regola.

Un errore da evitare per avere una carne succulenta è di lasciarla in frigo o in congelatore per qualche giorno. La carne congelata tende ad asciugarsi. Ora se volessimo presentare agli ospiti della carne saporita e ricca di sugo, faremo nel modo seguente. Una volta acquistata la carne dal macellaio, cercheremo di cuocerla subito, in modo da sfruttare tutto il suo potenziale in succhi. In frigo la metteremo al massimo per il giorno dopo, ma non di più, per evitare che si asciughi.

Se desiderassimo una carne veramente squisita, allora la scelta dovrebbe orientarsi sicuramente sulla carne di agnello. È proprio questa la carne più grassa. A volte si pensa che sia la carne di maiale la più grassa, perché si vede l’animale ben pasciuto e grassoccio. Invece il maiale è abbastanza magro riguardo alla carne e il grasso è quasi tutto fuori di essa. Paragonando il manzo al maiale, la carne di manzo risulta più grassa di quella del maiale, perché il grasso del manzo entra anche nei muscoli.

La carne di agnello è ancora più saporita, anche se in modo diverso, rispetto a quella di manzo. L’agnello è ancora giovane e si muove di continuo. L’erba che bruca in grande quantità si trasforma in grasso, che per nutrire i suoi muscoli va a depositarsi un po’ dappertutto.

La regola d’oro

Anche cucinare la carne ha i suoi segreti. Se avessimo sul fuoco la carne di maiale o di vitello, poiché non sono grasse, meglio dorarle esternamente con un po’ d’olio in padella. Questa prima “scottatura” impedirà successivamente ai pochi grassi d’uscire, così che la carne resti anche succulenta e saporita in bocca.

Piccoli segreti che ci permetteranno di scegliere meglio la carne che desideriamo.

Approfondimento

Ecco il segreto per mangiare di gusto a Natale e Capodanno senza paura d’ingrassare e far esplodere il girovita