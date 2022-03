Le torte e le crostate sono tra i dolci più amati anche perché molto elementari da preparare. Quasi tutti, infatti, almeno una volta nella vita si sono cimentati nelle realizzazione di una di queste ricette.

Spesso si tratta di tradizioni tramandate di generazione in generazione, altre volte di innovazioni. In ogni caso la bontà di questi dolci è in grado di conquistare tutti, dagli adulti fino ai più piccoli. Le crostate, in modo particolare, sono ottime sia per accompagnare il caffè della colazione che alla fine di un pasto.

Le più diffuse vedono come protagoniste le albicocche, i mirtilli o le mele. Tuttavia, non si tratta degli unici ingredienti capaci di rendere unica la nostra crostata.

Oggi si andrà alla scoperta della crostata al rabarbaro, diversa dal solito ma ricca di sapore e gusto.

Il rabarbaro è una pianta spesso utilizzata per combattere alcuni diffusi disturbi come herpes labiale o insufficienza renale.

In alcuni casi, poi, potrebbe anche essere utile contro i bruciori di stomaco ma ci sono fattispecie in cui ne è sconsigliata l’assunzione.

Infatti potrebbe andare ad aggravare problemi come l’appendicite, il mal di stomaco, i problemi epatici o alcune malattie infiammatorie intestinali.

Pianta facilissima da coltivare, del rabarbaro, in cucina, si utilizzeranno gli steli da raccogliere ben maturi. Quindi, non la solita torta di fragole o cioccolato ma una crostata al rabarbaro che saprà conquistare.

Ingredienti:

1 rotolo di pasta sfoglia già pronta;

700 grammi di steli di rabarbaro;

90 grammi di zucchero a velo;

biscotti, quanto basta.

Non la solita torta di fragole o cioccolato ma una crostata facile da preparare in casa con soli 4 ingredienti

La pasta sfoglia potrà anche essere prodotta in casa ma ci vorrà più tempo. Per velocizzare in questa ricetta si utilizzerà il classico rotolo acquistato al supermercato.

Prendere gli steli del rabarbaro, lavarli sotto l’acqua, pulirli e tagliarli a pezzettini da lasciare in una ciotola insieme allo zucchero a velo.

In questo modo dopo circa un paio di ore il rabarbaro sarà pronto per essere utilizzato per la preparazione della torta. Risulterà, infatti, decisamente meno amaro rispetto al momento della raccolta.

A questo punto prendere il rotolo di pasta sfoglia, srotolarlo e sistemarlo in una teglia da forno. La pasta sfoglia potrà essere stesa sopra alla carta da forno o su una spennellata di burro o di acqua.

Prendere i biscotti e sbriciolarli grossolanamente sulla pasta. I biscotti potranno essere di qualsiasi tipologia, andranno molto bene anche quelli già sbriciolati o dimenticati da tempo in dispensa.

A questo punto prendere il rabarbaro, eliminare l’acqua in eccesso e metterlo all’interno della tortiera sopra ai biscotti.

Sarà molto importante sgocciolarlo bene per evitare di inzuppare eccessivamente i biscotti.

Il forno dovrà essere preriscaldato a 90 gradi e la crostata lasciata cuocere per circa mezz’ora.

Una volta pronta si consiglia di farla raffreddare per una decina di minuti prima di servirla in tavola.

Conservazione

La crostata al rabarbaro sarà perfetta anche dopo qualche giorno. Manterrà senza problemi il suo sapore ma bisognerà conservarla in un luogo fresco e asciutto anche se non in frigorifero.