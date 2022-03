Con l’arrivo della primavera si entra ufficialmente nel mese più propizio e avvincente dell’anno. I mesi invernali sono stati complicati per tutto lo zodiaco. In tanti si sono trovati ad affrontare qualche ostacolo, sia nella vita sentimentale che in quella finanziaria.

Anche se abbiamo visto che alcuni segni hanno avuto un mese di marzo molto favorevole. Grazie alla presenza di Venere e Giove nella VII Casa delle Relazioni, la Vergine ha avuto molta fortuna in amore.

Finalmente anche altri segni possono rilassarsi e smetterla di preoccuparsi di non trovare nessuno di interessante. Questa settimana sarà il momento di svolta che in tanti attendevano, sotto molti punti di vista.

Settimana di fuoco in vista non solo per il Toro, ma anche per questi 2 segni finora sfortunati in amore

L’oroscopo è soltanto un’interpretazione astrologica della posizione degli astri, non una scienza. Dobbiamo sempre ricordarlo quando leggiamo le previsioni sul nostro destino. Ma, come spesso succede, l’oroscopo riesce in qualche modo a darci alcune risposte che cercavamo.

L’aura affascinante del Toro

Impossibile contare tutte le ammiratrici e ammiratori che gireranno intorno a questo segno in questo periodo. Non solo in campo sentimentale ma anche sul piano lavorativo, e questo non fa altro che aumentare l’autostima. L’importante è capire con attenzione cosa stiamo cercando e non farci imbrogliare da lusinghe vuote. In compenso, se vogliamo divertirci, questa è la settimana per rubare tanti cuori.

Pesci

Anche il segno dei Pesci vivrà una settimana di fuoco e dei momenti davvero incredibili a cavallo tra marzo e aprile. Possibili incontri fortuiti con una persona del passato che saranno magia pura e scintille. Meglio però mettere subito in chiaro cosa vogliamo, per evitare di dare false speranze. Dal punto di vista finanziario possiamo aspettarci una sorpresa, il nostro conto ringrazierà.

Per finire il Capricorno

Altro segno di Terra, segno cardinale posto all’inizio dell’inverno. Questo segno riesce ad ottenere sempre quello che vuole facendosi largo con le sue parole. La dialettica e il fascino che riesce a sfoggiare sono di un’estrema naturalezza. E in questo periodo così propizio saprà quasi far vedere la luce a chi reputa interessante. Attenzione solo a non dedicare troppo tempo alla forma e poco alla sostanza.

Quindi, una settimana di fuoco in vista non solo per questo segno zodiacale di Terra. Finalmente il Toro uscirà da un mese nero che ha portato un po’ di sconforto anche in campo finanziario. Si può tirare, quindi, un bel sospiro di sollievo perché questa settimana sarà quella di svolta.

Approfondimento

Risveglio di emozioni in primavera non solo per Gemelli ma anche per questi 3 segni fortunati che avranno quello che desiderano