I nostri Lettori che amano particolarmente le insalate continuano a mangiarle anche d’inverno. Molti pensano invece che l’insalata sia un piatto unico tipico dell’estate. Esistono diversi tipi di insalate, e, ce ne sono di tantissime tipologie che ben si adattano bene anche all’inverno. Utilizzando magari al posto del tonno e dei pomodori delle verdure cotte e del pollo o del tacchino. C’è davvero tutta la salute del Mondo in questa insalatona invernale alternativa e ricchissima di antiossidanti e vitamine. Sicuramente un piatto unico che piacerà molto agli sportivi, ma anche a coloro che amano mantenersi leggeri, senza rinunciare al sapore.

Multivitaminica e proteica

Per preparare un’insalatona per 2 persone, occorreranno i seguenti ingredienti:

insalata fresca o pronta in busta, in quantità necessaria;

rucola;

melanzane cotte sulla piastra;

petto di pollo o di tacchino;

olive nere;

capperi;

aceto di mele;

olio extravergine di oliva;

legumi a nostra scelta;

aceto balsamico,

Sono davvero tanti nutrienti eccellenti in questa nostra insalatona, che andremo a preparare in maniera classica, col suggerimento di inserire le melanzane a fettine, dopo averle cotte sulla piastra. Possiamo utilizzare la tagliata di pollo o di tacchino, preparandola da soli, o utilizzando anche quelle già pronte in vaschetta. Date le temperature esterne, consigliamo di prepararla a temperatura ambiente, inserendo tutti gli ingredienti tiepidi.

Davvero interessante potrebbe essere anche inserire del succo di limone o di pompelmo per unire una bella dose di vitamina C.

Tutta la salute dei capperi

Siamo abituati poco a parlare di un alimento che la scienza alimentare riconosce invece come molto utile alla nostra salute. Parliamo dei capperi e di due antiossidanti in essi contenuti: la quercetina e la rutina.

Secondo le tabelle alimentari, la quercetina, come gran parte degli antiossidanti avrebbe delle ottime proprietà antibatteriche e antinfiammatorie. La rutina, invece, avrebbe ottime virtù nel favorire la circolazione sanguigna, rinforzandone i capillari. Per questo, una volta, in campagna, le nonne consigliavano i capperi a chi avesse problemi di emorroidi.

I capperi, come sottolineato anche nello studio allegato, contengono addirittura un poker di vitamine: A, B, C ed E. In questo alimento, probabilmente troppo sottovalutato, sono anche presenti praticamente tutti i tipi di minerali, essenziali per la nostra salute.

