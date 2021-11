Altro che amore e lavoro questi saranno i 3 segni travolti da una valanga di denaro a fine mese

Si stanno scaldando i motori per capire cosa ci riserveranno le stelle nel 2021. Molti dei nostri Lettori sono già a caccia di buone nuove in arrivo dopo questo 2020 che ci sta lasciando. La nostra Redazione ha già anticipato nei giorni scorsi in questo articolo quale potrebbe essere il segno Top del nuovo anno. Il 2022 sarà una miniera d’oro per questo segno protetto da ben 3 pianeti e baciato dalla Fortuna. Ma non dimentichiamoci che per arrivare al 31 dicembre manca più di un mese. E qualcuno di noi, secondo le stelle, potrebbe avere davvero un fine anno col botto. Altro che amore e lavoro questi sarebbero i 3 segni travolti da una valanga di denaro a fine mese. Vediamoli assieme in questo articolo.

Quali saranno i segni zodiacali più fortunati di fine 2021

I nostri Lettori più appassionati di Oroscopo sapranno sicuramente che il pianeta che influenza maggiormente gli astri è Giove. Il capo degli Dei non determina solo la fortuna, ma anche il benessere economico, l’ottimismo, la sicurezza e l’audacia. Potrebbero esserci proprio 3 segni travolti dall’aiuto e dall’alleanza di Giove nei prossimi giorni.

Le stelle potrebbero finalmente premiare l’Acquario. Stando agli astri, infatti si starebbe verificando una congiunzione particolarmente favorevole e molto rara. Sarebbero previste grandi novità economiche in arrivo per i nati sotto questo segno. Giove sostiene gli Acquari in questa ultima fase dell’anno, beneficiandoli di tutta la sua forza. Questo non significa che dovremo buttar via i soldi in giochi e lotterie, ma investire con la fiducia che i guadagni potrebbero davvero arrivare.

Il pianeta preferito del Sagittario

Fatalità. Fine anno è anche il periodo del Sagittario, segno zodiacale tra i preferiti di Giove. Teoricamente i Sagittari dovrebbero aver goduto di positività e risultati già nella prima parte dell’anno. Dando però un’occhiata alle stelle di quest’ultimo periodo, le soddisfazioni dovrebbero arrivare copiose. Giove si starebbe schierando al fianco di questo segno, ma con una precisazione molto importante. Dovrebbero arrivare dei forti guadagni, usando però sempre testa e lucidità, senza sottovalutare eventuali pericoli.

Guadagni imprevisti ma veloci per la Bilancia

Potrebbe essere stata una prima parte di anno abbastanza monotona per i nati sotto il segno della Bilancia. Sembra essere arrivato il momento del riscatto. Giove ci donerebbe infatti tutta la sua forza e la sua intelligenza per partire nelle imprese desiderate. A differenza degli altri due segni visti prima, la Bilancia potrebbe non solo guadagnare un bel po’ di soldini, ma avere anche tanta fortuna in amore.

Approfondimento

