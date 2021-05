L’estate è ormai alle porte e la voglia di mare, spiaggia e di viaggiare si fa sentire sempre più forte. Molte persone sceglieranno di restare entro i confini nazionali per colpa della pandemia. Molti altri invece cercheranno di recarsi fuori dall’Italia e se stiamo cercando delle destinazioni non molto lontane, oggi vogliamo dare qualche suggerimento. Chi cerca spiagge bianche e mare dalle acque trasparenti non può farsi sfuggire queste incantevoli località a due passi dall’Italia: stiamo parlando della Costa Azzurra.

Cannes

Questa città è molto celebre per il suo legame con il cinema e il suo festival annuale, ma è anche un luogo ricco di bellezze naturali da vedere. Possiamo iniziare la giornata passeggiando lungo la Croisette: questa promenade è famosa in quanto simbolo del glamour e della mondanità. Dopodiché, possiamo recarci alla collina del Suquet dalla quale possiamo ammirare Cannes dall’alto. Se abbiamo voglia di esplorare, invece, possiamo recarci in traghetto all’isola di Santa Margherita, la più grande delle isole Lérins per ammirare un paesaggio mozzafiato. Infine, le spiagge di quest’isola sono perfette per prendere il sole e rilassarsi oppure per praticare sport acquatici come lo sci d’acqua.

Nizza

La capitale della Costa Azzurra è una città dove si respira un clima di relax e al tempo stesso di energia vitale. Consigliamo di iniziare con una passeggiata in bicicletta o con i rollerblades sulla Promenade des Anglais. Questa, lunga ben 7 chilometri, ci permette di immergerci completamente nel clima della Costa Azzurra. Se cerchiamo spiagge di sabbia bianca, dobbiamo recarci nella parte ovest della costa, perché le altre sono prevalentemente caratterizzate da ciottoli. Tra le più belle spiagge di sabbia bianca che troviamo a Nizza, la Redazione consiglia quella di Villefranche-sur-mer. Questa ricorda alcune bianche spiagge tranquille e meravigliose della nostra Sardegna.

Roquebrune-sur-Argens

Questo piccolo villaggio medievale è situato tra mare e foresta. Esso ci regala paesaggi vari e mozzafiato che passano dalla montagna alla spiaggia. Se siamo amanti del trekking possiamo percorrere il sentiero delle 3 croci: una passeggiata abbastanza impegnativa ma che ci regala una vista mozzafiato. Se vogliamo rilassarci invece su sabbia finissima e guardare il mare cristallino, la Redazione consiglia la spiaggia della Garonnette che si trova nei pressi del porto.

Antibes Juan-les-Pins

Questa località è famosa per le sue numerose spiagge bianche. Tra queste consigliamo la spiaggia di Gravette se stiamo cercando di rilassarci lontano dalla folla. È anche molto comodo raggiungerla poiché possiamo farlo sia a piedi dal centro storico, sia in automobile. Dopo una giornata al mare, possiamo fare una visita al celebre Museo Picasso che si trova a Palazzo Grimaldi. Qui potremo ammirare alcune opere dell’artista realizzate durante il soggiorno ad Antibes. E infine, possiamo divertici nei numerosi locali presenti tra Boulevard d’Arguillon e Rue Aubernon.

