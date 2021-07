Quest’anno molti di noi trascorreranno le tante agognate ferie in località balneari. Se vogliamo restare entro i confini nazionali, oggi la Redazione vuole fare scoprire una meta davvero meravigliosa.

Questa spiaggia si trova nel sud Italia, nello specifico in Sicilia e ci regala tanto relax e bellezza con i suoi paesaggi mozzafiato. Scopriamo insieme la spiaggia di Maddalusa.

Ricorda i Caraibi questa spiaggia da sogno fatta di sabbia dorata e mare cristallino

A pochi passi dalla Valle dei Templi di Agrigento si trova un luogo di nome Maddalusa. La spiaggia di Maddalusa si estende a sinistra del fiume San Leone per circa 4 chilometri.

Questa spiaggia ci lascia senza parole perché al nostro arrivo saremo immersi in un paesaggio da sogno.

La spiaggia ci accoglie con sabbia morbida e fine e una vista spettacolare sul mare blu intenso. Dalle acque limpide e trasparenti vediamo emergere qualche scoglio qua e là.

La natura selvaggia si presenta in tutta la sua bellezza e qui possiamo trascorrere una giornata all’insegna del relax.

Perfetta per la famiglia

Se vogliamo recarci qui con la famiglia potremo trascorrere una giornata fantastica. Maddalusa è una spiaggia attrezzata e comoda per grandi e piccini. Il fondale basso e sabbioso è sicuro per fare nuotare i bambini in sicurezza.

Questa spiaggia è ancora poco conosciuta e quindi possiamo goderne senza essere circondati da orde di turisti. Ovviamente, consigliamo di non recarsi qui ad agosto se vogliamo essere sicuri di non trovare caos.

Infine, è anche possibile lasciare l’automobile nel comodo parcheggio a pagamento della spiaggia.

Curiosità

Però, alcuni Lettori sapranno senz’altro che lo scrittore Andrea Camilleri si è lasciato ispirare da questo luogo per ambientare il suo Montalbano. Infatti, lo scrittore riprese il nome “Montelusa” per ambientare le vicende del Commissario Montalbano.

Montelusa corrisponde ad Agrigento e Maddalusa è un suo quartiere. Il nome Montelusa però non fu un’invenzione di Andrea Camilleri, bensì del celebre scrittore Luigi Pirandello.

Approfondimento

Questa vicina meta romantica e fiabesca renderà la nostra estate 2021 davvero indimenticabile.