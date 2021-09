Sono molti i piccoli borghi italiani che rischiano di spopolarsi. Infatti, con il trasferimento di parte della popolazione verso i grandi centri non è raro vedere scendere inesorabilmente il numero di abitanti dei piccoli comuni.

Per contrastare questa eventualità sono molti i piccoli borghi italiani che hanno deciso di aderire all’iniziativa della vendita di case a un solo euro.

Si tratta di un’interessante idea che si è estesa dal Nord al Sud dell’Italia riscontrando un notevole successo.

Precedentemente si era trattato di Pietramelara e di Borgomezzavalle mentre oggi ci si sposterà in Liguria, precisamente in provincia di La Spezia.

Il borgo di cui si tratterà è Pignone, poco lontano dal mare e dalle rinomatissime Cinque Terre.

Negli scorsi giorni, infatti, sul sito del Comune di Pignone è apparsa una comunicazione relativa alla prima fase del progetto. Quindi è ufficiale: case a 1 euro in questo splendido borgo ricco di storia vicinissimo al mare.

Pignone

L’origine di Pignone, secondo alcuni storici, potrebbe risalire addirittura all’epoca preromana. Infatti, sulla collina ubicata di fronte al borgo sono stati trovati dei resti risalenti all’età del bronzo e del ferro.

Durante l’Impero romano Pignone acquisì importanza per via della sua posizione privilegiata tra Sestri Levante e Velleia.

Tra i luoghi di maggiore interesse meritano di esser nominate la Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta risalente alla prima metà del Trecento.

In questa chiesa sono, inoltre, presenti degli affreschi risalenti al XVII secolo.

Il territorio di Pignone, come scritto in precedenza, confina direttamente con quello delle Cinque Terre. Un’ottima opportunità per chi vuole immergersi nella pace e nella tranquillità assicurata da questo borgo storico.

Case a 1 euro in questo splendido borgo ricco di storia vicinissimo al mare

La prima fase dell’iniziativa delle case a 1 euro prevede la previa disponibilità da parte dei proprietari della cessione dell’abitazione.

Questo darà la possibilità a proprietari disinteressati di liberarsi dell’immobile e, di conseguenza, anche di tutte le tasse relative.

Ottenute le risposte dai proprietari, l’elenco degli immobili disponibili.

Solo dopo questa fase verrà pubblicato un bando contenente le disposizioni per la vendita alla cifra simbolica.

Nella maggior parte dei casi si prevede la necessità di provvedere alla ristrutturazione dell’immobile entro un certo periodo di tempo.

Sul sito del Comune tutte le modalità di partecipazione e informazioni necessarie.