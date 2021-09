L’estate sta finendo e con l’arrivo dell’autunno la natura si mostra in tutta la sua bellezza. Settembre è un mese importante per chi possiede orti e giardini perché ci sono molti lavori da fare. A tal proposito, ecco cosa fare nell’orto a settembre per avere un raccolto abbondante in autunno.

Oggi invece la Redazione vuole spiegare ai suoi Lettori quali sono i 4 fiori più facili da coltivare a settembre per avere balconi fioriti in autunno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Abbiamo scelto delle piante molto semplici da coltivare, che richiedono poche cure e che ci regaleranno fiori colorati e bellissimi. In questo modo, anche coloro che non hanno molto tempo da dedicare alle piante potranno concedersi degli ambienti fioriti senza troppa fatica.

Seguendo poche e semplici linee guida potremo avere balconi e case colorate per tutta la stagione autunnale.

I 4 fiori più facili da coltivare a settembre per avere balconi fioriti in autunno

Tra i fiori da noi consigliati oggi ci sono gli aster. Anche detti “settembrini”, come suggerisce il nome questo fiore sboccia nel mese di settembre.

I suoi fiori incantevoli possono essere di colore rosa, panna, azzurri o viola. Gli aster crescono rapidamente e sono fiori che necessitano di pochissime attenzioni.

Per coltivarli al meglio, dobbiamo cercare per loro un luogo soleggiato o in mezz’ombra. La scelta del terreno non sarà importante perché i settembrini si adattano alla comune terra da giardino. Se possiamo scegliere però, destiniamogli un terreno ricco di sostanza e ben drenato.

Se vogliamo garantirci fioriture abbondanti, usiamo del concime organico per piante fiorite e somministriamolo a fine primavera. Ricordiamoci di annaffiare i settembrini solo quando il terreno è asciutto per evitare i ristagni.

Ciclamino

Un altro fiore splendido che fiorisce questo mese è il ciclamino. Anche questa pianta dai fiori coloratissimi non necessita di cure eccessive.

Dobbiamo prestare attenzione però ad un aspetto in particolare. Il ciclamino non ama le temperature troppo elevate e soprattutto gli ambienti caldi e secchi. D’inverno invece dobbiamo proteggerle da un’eccessiva umidità perché potrebbe renderla più indifesa all’attacco dei funghi.

Il terriccio perfetto per questa pianta è di tipo acido e ricco di humus. Infine, manteniamo il terreno del ciclamino sempre umido, ma senza esagerare. Dovrebbe essere sufficiente un bicchiere d’acqua ogni 4 giorni circa.

Anemone giapponese

Questa pianta perenne ci regala fiori bellissimi ed è molto semplice da coltivare. Fiorisce proprio in questo periodo e tende a svilupparsi in ogni tipo di terreno.

L’anemone giapponese cresce in maniera rigogliosa ed abbondante se esposta in posizioni ombreggiate. Scegliamo un terreno universale ma misto a sabbia e torba per favorire un buon drenaggio.

Questa pianta si accontenta delle piogge ed è molto resistente alla siccità. In inverno va in riposo vegetativo e quindi non è necessario annaffiarla.

Cosmea

Questo incantevole e piccolo fiore non ha bisogno di molte cure e ci regala fiori fino alle porte dell’inverno. Se scegliamo di coltivarla destiniamole zone soleggiate, ma al riparo dalle correnti.

Il terreno ideale è ben drenato, poco fertile e misto a sabbia. Questo fiore non necessita di annaffiature abbondanti e resiste a brevi periodi di siccità. Se vogliamo avere fioriture rigogliose, consigliamo di utilizzare un fertilizzante liquido. Aggiungiamolo all’acqua di irrigazione ogni 20 giorni per tutto il periodo della fioritura.