Quando si tratta di settore immobiliare è raro riuscire ad accaparrarsi qualcosa senza spendere dei capitali.

Da alcuni anni, però, diversi comuni italiani hanno deciso di aderire ad una interessante iniziativa.

Si tratta della vendita di alcune case alla cifra simbolica di 1 solo euro.

Più volte sulle pagine di ProiezionidiBorsa si è trattato di questo fenomeno abbastanza diffuso, a volte le protagoniste sono anche case sul mare.

Si tratta di iniziative adottate per contrastare lo spopolamento di alcuni piccoli comuni. Quindi, case a 1 euro in questo tranquillo borgo immerso nella natura e ricco di storia.

Borgomezzavalle

Il comune che si andrà a scoprire oggi è Borgomezzavalle, un piccolo comune piemontese di circa trecento abitanti.

Situato nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola è un comune dalla storia recente. Infatti nasce nel 2016 dalla fusione di due piccoli borghi: Seppiana e Viganella.

Nel centro del paese, nell’ex territorio di Seppiana, sorge l’antica chiesa parrocchiale risalente al XI secolo e dedicata a Sant’Ambrogio.

Sempre a Seppiana si possono trovare anche un paio di edifici antichi caratterizzati dalla presenza di affreschi e un antico portale ad arco.

Case a 1 euro in questo tranquillo borgo immerso nella natura e ricco di storia

L’amministrazione comunale ha aderito a questa iniziativa, come si scriveva, per cercare di contrastare lo spopolamento.

Le prime pratiche per dare il via all’iniziativa risalgono a circa cinque anni fa. Per prima cosa il Comune ha tentato, a volte invano, di risalire ai proprietari degli immobili abbandonati.

Come negli altri borghi, dove vengono messe in vendita case alla cifra simbolica di 1 euro, anche a Borgomezzavalle chi acquista si obbliga alla manutenzione.

Infatti, chi compra sarà tenuto ad impegnarsi nella manutenzione e nella ristrutturazione delle abitazioni.

Dal momento che alcuni edifici sono molto antichi potrebbero essere molte le opere di ristrutturazione e manutenzione da effettuare.

Inoltre, all’euro simbolico andranno aggiunte le spese collegate all’acquisto di un bene immobile.

Nonostante tutto, però, chi sceglierà di accaparrarsi una di questa abitazioni sarà sicuro di aver trovato un luogo tranquillo immerso nella natura.

Tra montagne e buona cucina il soggiorno a Borgomezzavalle sarà un vero sogno.