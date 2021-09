Siamo giunti all’ultimo scorcio di questa settimana e oggi è attesa a Wall Street una partenza debole e poi ripresa del rialzo. Non vediamo pericoli all’orizzonte e molti settori dei listini americani, presentano ancora interessanti multipli e livelli di sottovalutazione.

Il nostro consiglio è di continuare a seguire questa scia, alzando di volta in volta, gli stop a protezione.

Cosa attendere quindi da ora in poi?

Quali sono i livelli della da monitorare per la giornata odierna?

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo in corso. Inversione rialzista con una chiusura giornaliera superiore a 35.499.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 15.165.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 4.513.

Attesa a Wall Street una partenza debole e poi ripresa del rialzo. Ora Google potrebbe iniziare una nuova fase direzionale

Il titolo (NASDAQ:GOOGL) ha chiuso la giornata di contrattazione del giorno 1° settembre al prezzo di 2.904,31 in rialzo dello 0,36% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 1.696,10 ed il massimo a 2.925,08.

Il titolo, che nel mese di gennaio di quest’anno è stato inserito nella nostra Lista delle raccomandazioni, rispetto alla nostra ultima rilevazione del mese di luglio, ha guadagnato circa il 20%.

Cosa attendere da ora in poi?

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (44 giudizi) trovano consenso intorno a un prezzo obiettivo di fair value di 3.184,33 dollari per azione. Il nostro giudizio invece, ponderato sui bilanci degli ultimi 4 anni, è per il raggiungimento di un obiettivo di lungo termine di circa 4.500 dollari.

La nostra strategia di investimento e i livelli per mantenere il polso della situazione

Per chi possiede le azioni come da nostre precedenti raccomandazioni, alzare lo stop loss/profit di lungo termine a 2.601. Obiettivo primo da raggiungere in 1/3 mesi in area 3.000/3.180 dollari per azione. Supporto di breve termine a 2.885,62.

Il nostro segnale è di mantenere i Long sul titolo.