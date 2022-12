Casa piena di pandori e non sappiamo cosa farne? Assolutamente da provare alcune di queste ricette

In vista del Natale riceviamo come regalo tanti panettoni e pandori. Se non sappiamo cosa farne potremmo seguire alcune di queste ricette che sono super veloci ma anche molto facili da fare. Ecco quali sono.

Quando è Natale veniamo sommersi dai dolci vari che prepariamo in vista del grande cenone della Vigilia. Ciò che più di tutti si consuma è il pandoro. Spesso ce ne regalano così tanti che non sappiamo cosa farcene. Per non sprecarlo potremmo fare delle ricette molto deliziose, ma soprattutto anche semplici.

Ingredienti

Partiamo subito con l’elenco dei cibi che ci servono:

1 pandoro;

400 g di mascarpone;

125 g di zucchero a velo;

1 cucchiaino di aroma alla vaniglia;

una tazzina di caffè;

200 ml di panna da montare;

per decorare, ciliegine e zucchero a velo.

Casa piena di pandori e non sappiamo cosa farne per non sprecarlo

Il primo passaggio molto semplice da fare è quello di tagliare il pandoro formando delle stelle. Le fette non dovranno essere troppo sottili ma neanche esageratamente grosse. Ci regoleremo noi quanto tagliare con il coltello. Una volta che abbiamo fatto questo, prepariamo la crema. Montiamo il mascarpone insieme allo zucchero, aggiungiamo anche il caffè fino ad ottenere una crema molto liscia. Successivamente montiamo anche la panna e inseriamola. Adesso la nostra crema sarà pronta.

Assemblaggio

Ora tutto quello che dobbiamo andare a fare è riempire il pandoro. Con il caffè che avanzerà, bagniamo le fettine, in modo da renderle umide e non troppo secche. Mettiamo lo strato di crema e sopra andremo ad adagiare le altre fette di pandoro. Il trucco per renderlo ancora più bello è quello di mettere le stelle in posizioni diverse. Dunque, in modo sfalsato uscirà una piramide non omogenea ma davvero d’impatto. Adesso possiamo guarnire con lo zucchero a velo e aggiungere qualche ciliegina.

Sbriciolata particolare

Quella appena vista è la classica ricetta alla quale siamo abituati. In realtà ne esistono tante altre. Proprio per questo motivo vedremo un’altra idea particolare che si differenzia. Gli ingredienti che ci occorreranno sono:

250 ml di latte;

2 tuorli;

60 g di zucchero;

25 g di farina;

la buccia di mezzo limone.

Questi serviranno per fare la crema pasticcera. In più serviranno:

½ pandoro;

50 g di amarene sciroppate;

acqua e rum.

Partiamo con il preparare la crema pasticcera. In una ciotola mettiamo uova, zucchero e sbattiamo. Aggiungiamo poi il latte e la farina. Aggiungiamo la buccia di limone. Portiamo sul fuoco dove il composto si dovrà addensare. Successivamente lasceremo la crema a raffreddare. Tagliamo sempre il pandoro a fette e lo bagniamo con il rum. Mettiamo le amarene sciroppate e copriamo con la crema pasticcera. Continuiamo con questo passaggio fino a quando non esauriamo gli ingredienti. Adesso il nostro dolce sarà pronto.

Come possiamo notare per fare una bella figura non c’è bisogno di grandi ingredienti e ricette complicate. Ciò che ci farà fare bella figura sono la semplicità e l’impegno che ci mettiamo nel preparare le cose. Se abbiamo la casa piena di pandori e non sappiamo cosa farne queste potrebbero essere delle idee veramente appetibili, che può tranquillamente riprodurre anche chi non è portato a stare dietro ai fornelli.