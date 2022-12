Fondamentale sapere come risparmiare sulle cure ai denti quando il dentista costa troppo

Scegliere bene può salvare il portafogli e il sorriso, basta sapere come fare per evitare truffe e studi troppo cari: ecco come e perché.

Le cure odontoiatriche sono un salasso. Certo, il modo migliore e più efficace per risparmiare è osservare una corretta igiene dentale. C’è anche però un altro aspetto importante: scegliere bene il proprio dentista. Con tutti gli abusi e i furbetti che ci sono in giro, la truffa è sempre dietro l’angolo. Per indirizzare il consumatore nella giusta direzione, l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani ha stilato con Federconsumatori un protocollo specifico. I punti salienti sono pochi ma ben delineati e servono a capire quanto sia fondamentale sapere come risparmiare sulle cure ai denti.

Cure odontoiatriche e Servizio Sanitario Nazionale

Anzitutto è sempre bene verificare se il trattamento di cui si ha bisogno può essere ottenuto attraverso il Servizio Sanitario Nazionale sul sito del Ministero della Salute. Qui c’è un elenco di massima delle prestazioni coperte e i requisiti per potervi accedere. Ma attenzione, perché la sanità è gestita regionalmente, quindi le prestazioni e i requisiti potrebbero variare da Regione a Regione.

Attenzione anche all’eccessiva pubblicità che, a volte, non è sempre sinonimo di qualità del servizio. Meglio, in linea generale, evitare le offerte speciali delle catene odontoiatriche dove ad accogliere il paziente c’è un assistente commerciale che rimane sempre appresso e non perde occasione per proporre un preventivo. L’obiettivo di un professionista serio è sempre prima di tutto la salute, non la vendita.

Fondamentale sapere come risparmiare sulle cure ai denti per fare il giusto investimento

Per avere un’idea più precisa dell’affidabilità dello studio dentistico a cui ci si vuole rivolgere, ci si può accertare che il nominativo sia presente nell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri. C’è un elenco che fa riferimento alla provincia in cui il professionista opera. Si può anche controllare online se lui e la sua struttura hanno ricevuto dei reclami o delle recensioni. È diritto del paziente avere accesso alla propria documentazione clinica: soprattutto quando si deve effettuare un intervento particolarmente complesso, e costoso, con diverse estrazioni e impianti.

Sempre buona norma e regola è farsi fare una copia della cartella, comprese le radiografie e i referti, e domandare il parere di almeno un altro dentista. Purtroppo ci sono anche soggetti che, pur di gonfiare i preventivi, arrivano a proporre trattamenti non necessari. Alcuni addirittura potrebbero arrivare a proporre cure per denti perfettamente sani. Sempre meglio chiedere un secondo parere.

Per certe cure c’è sempre la mutua

Non solo: questa buona pratica serve anche a confrontare i preventivi proposti. Attenzione perché la qualità dei trattamenti e soprattutto dei materiali utilizzati varia moltissimo. Un ottimo modo per fare le opportune verifiche è chiedere la dichiarazione di conformità. Si tratta del documento in cui sono riportate le specifiche delle attrezzature e dei materiali impiegati. Risparmiare sulla qualità subito potrebbe significare una maggiore spesa nel tempo poi.

Meglio evitare, infine, di farsi abbindolare dalle cure all’estero. Certo, in alcuni Paesi le cure odontoiatriche costano molto meno che in Italia, ma la ragione spesso va ricercata in una minore qualità dei materiali. E poi, in caso di problemi, è molto più difficile essere tutelati.