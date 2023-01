È vicinissima all’Italia la città dei 20 ponti, con canali colorati e tramonti caldi: la conoscete?

Consigli per una vacanza in una destinazione vicina all’Italia ed economica, all’insegna di buon cibo, arte e bellezze artistiche che tolgono il fiato.

Il nuovo anno è appena cominciato, ma per molti già comincia a farsi sentire la nostalgia del periodo vacanziero vissuto durante le feste. Con l’Epifania, infatti, si chiude ufficialmente un ciclo di pranzi, cene e giornate di relax in compagnia di amici e parenti. Ed ecco quindi che al solo pensiero di rientrare in ufficio viene già voglia di programmare il prossimo viaggio per fuggire da stress e scadenze. Per fortuna, il 2023 arriva in nostro soccorso con una serie strategica di ponti, di cui il primo è proprio quello a cavallo della Befana.

Ma anche se non avessimo prenotato nulla per l’occasione, poco importa: ce ne saranno molte altre per recuperare, parola di calendario. In ogni caso, possiamo cominciare sin da subito a sbirciare tra le offerte con cui alcune compagnie aeree hanno inaugurato l’anno nuovo: lasciamoci ispirare. E se proprio siamo alla ricerca di qualcosa di innovativo ma non troppo lontano dai confini nazionali, l’alternativa potrebbe trovarsi in Irlanda.

La meta ideale per il 2023: Cork

In effetti, è vicinissima all’Italia la città dei 20 ponti, conosciuta anche per i canali pittoreschi, le bellezze artistiche e l’offerta gastronomica. Una piccola città dal fascino marinaro, allegra, colorata ed esuberante: Cork si riassume con questi aggettivi ed è per questo considerata la capitale morale d’Irlanda. Non resta quindi che scoprire nello specifico quali sono i suoi punti di interesse maggiori, così da pianificare al meglio un eventuale viaggio.

Il centro della città è un mix di colori, arte e natura: perdiamoci tra i canali, i viali georgiani e i vicoli medievali. E ricordiamoci ad ogni scorcio di volgere uno sguardo sognante al tramonto, bello da qualunque prospettiva. Le strade principali da conoscere in zona sono essenzialmente tre: St. Patrick Street, Oliver Plunkett Street e Paul Street. La prima è la via dei negozi, sempre molto affollata; seguono la via di pub e gallerie e quella di cafè e ristoranti.

È vicinissima all’Italia la città dei 20 ponti: tutte le attrazioni da non perdere

Consigliatissima anche la visita all’English market, uno dei mercati coperti più antichi d’Europa: è qui che si assaggiano alcune delle specialità del posto. Si passa dai piatti tradizionali a base di pancetta, cavoli e patate al classico fish and chips, fino alle calde zuppe di pesce freschissimo. Per quanto invece riguarda i dolci, da non perdere la famosa torta al cioccolato e whisky o gli altrettanto iconici scones da inzuppare nel tè. Lasciamo poi spazio anche per l’originale Irish coffee e per le birre artigianali.

Una volta sistemato l’appetito, è tempo di rimettersi in marcia per scoprire la città, ma niente paura: le attrazioni sono tutte molto vicine. Menzione speciale va sicuramente alla cattedrale anglicana di St. Fin Barre: se l’esterno è neogotico, all’interno è tappezzata da preziosi mosaici. Imperdibile anche il quartiere di Shandon, zona residenziale costellata di case variopinte, ma anche di cafè e botteghe storiche. Infine, gli appassionati di arte non possono saltare l’appuntamento con la Crawford Art Gallery, sempre interessata da nuove e coinvolgenti esposizioni.