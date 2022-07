La carne è notoriamente costosa, soprattutto di questi tempi in cui i prezzi si alzano ovunque. Per questa ragione è bene scegliere con attenzione dove andarla a comprare.

Allo stesso modo però non dobbiamo rinunciare alla qualità. Siamo un popolo che vuole dare moltissima importanza alla cucina e alla qualità delle materie prime. Di conseguenza, anche la carne e i salumi devono rispettare precisi canoni qualitativi. Per queste ragioni ecco la carne e salami in offerta in questi grandi supermercati italiani, che possiamo acquistare già da questi giorni.

Tra tagliate di bovino e petti di pollo c’è un universo di ricette

Sappiamo tutti che la razza piemontese è una delle più pregiate in Italia e al Mondo. Al Sigma la troviamo in offerta a 19,60 euro al chilo. Il pezzo venduto è la tagliata, perfetta per le grigliate estive accompagnate da pomodorini e insalatina. Si consiglia naturalmente di consumarla al naturale, ma c’è anche ci aggiunge rucola e parmigiano.

Sempre al Sigma troviamo anche il petto di pollo di Fileni a 9,90 euro al chilo. Al Carrefour Express troviamo invece il quarto posteriore di pollo Aia a 4,49 euro al chilo, con uno sconto del 20%.

Sempre in questa catena di supermercati troviamo anche gli hamburger di scottona. La confezione da 300 g la troviamo a 4,49 euro. Invece, per chi ama l’hamburger di tacchino con bacon, lo trova a 2,20 euro per la confezione da 200 g.

Carne e salami in offerta in questi grandi supermercati e discount italiani per offerte e promozioni da non perdere

Per quanto riguarda i salumi o più in generale gli affettati, troviamo al Carrefour Express il prosciutto cotto di alta qualità Beretta a 2,29 euro per la confezione da 100 g. Il bacon a fette invece sta a 2,99 euro sempre per la confezione da 100 g e sempre al Carrefour Express. Il prosciutto di Parma DOP a 3,09 euro per i 100 g.

La golfetta da Sigma la troviamo a 2,69 euro per 100 g di prodotto e la mortadella Palmieri a 14,90 euro al chilo. Infine, il prosciutto cotto Ferrarini, di alta qualità, lo troviamo a 14,90 euro al chilo.

Approfondimento

Altro che lista della spesa e offerte, ecco come risparmiare tanti soldi al supermercato