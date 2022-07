Spesso nella vita di tutti i giorni desideriamo fare subito colpo sugli altri. Gradiremmo suscitare l’interesse altrui, non solo quando si conosce una persona che ci piace, ma anche sui colleghi o in colloquio. In questo articolo spiegheremo alcuni trucchi per fare una buona impressione immediatamente.

3 tecniche per piacere, dare una buona prima impressione e fare colpo sulle persone secondo gli esperti

Un tempo si diceva che gli occhi sono specchio dell’anima. Lo psicologo Arthur Aron raccomanda di connettersi con chi ci sta davanti proprio con gli occhi. Dovremmo mantenere un contatto visivo prolungato perché è proprio la durata dello sguardo a fare la differenza. Secondo gli esperti, alcuni trucchi ci aiuterebbero a sostenere lo sguardo a lungo:

potremmo contare quante volte il nostro interlocutore chiude gli occhi;

potremmo stabilire il colore e le sfumature delle pupille;

ed ancora potremmo osservare la forma degli occhi.

Il contatto visivo suggerirebbe interesse ed onestà ma attenzione a dosare quest’arma che abbiamo a disposizione. Talvolta per timidezza non si riesce a sostenere a lungo uno sguardo. In altri casi lo sguardo fisso potrebbe mettere in imbarazzo la persona a cui è rivolto. Se costui o costei distogliesse lo sguardo o frapponesse degli oggetti, meglio interrompere di fissarlo/a.

Il quasi tocco

Leil Lowndes, un’esperta americana di psicologia della comunicazione statunitense ci invita a mettere in atto la strategia del quasi-tocco. Si protrae la mano verso l’altro e poi la si ritrae senza toccare la persona. Usiamo questa tecnica solo per persone che hanno suscitato il nostro interesse di tipo amoroso. Non applichiamolo negli altri rapporti interpersonali.

Il saluto

Il commiato finale è importantissimo perché nella memoria altrui è questo il momento indelebile. Bisognerebbe salutare includendo nella frase il nome dell’altra persona. Uno studio del 2006 dell’Institute for the Study of Child Development ha dimostrato come il nostro cervello si attivi quando sentiamo il nostro nome. Questa attivazione celebrale sarebbe automatica e si produrrebbe anche nelle persone in coma. Oltre a questi trucchi di comunicazione immediata possiamo sviluppare una strategia di lungo periodo

Un consiglio in più: l’Effetto Benjamin Franklin

Questa tecnica psicologica prende il nome da uno dei padri fondatori degli U.S.A. che la enunciò per la prima volta. Se si chiede un favore a qualcuno, costui/costei sarà immediatamente ben predisposto verso di noi e ci concederà altre cortesie. Questo si spiegherebbe con il fatto che chiedendo un favore, ci affidiamo completamente a costui. Quest’ultimo avverte la fiducia che gli abbiamo accordato e ci ricambierà quest’ultima. Questa è anche un’ottima tecnica di vendita.

Naturalmente dobbiamo valutare tutti i segni che la persona che ci interessa ci manda. Se le azioni messe in campo non sortiscono effetto, meglio cambiare l’oggetto dei nostri desideri . Ad esempio anche un abbraccio può rivelare le intenzioni altrui.

Ecco quindi 3 tecniche per piacere alla prima impressione e lasciare un ricordo indelebile di noi.

Lettura consigliata

Non solo dalle mani, da come si veste o dalla scrittura ma anche così potremmo capire la personalità di una persona