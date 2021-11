Ogni famiglia italiana ha i suoi trucchi per spendere di meno al supermercato. Liste infinite della spesa, tabelle e persino una busta in cui si tengono gli scontrini vecchi. A volte, i prodotti più cari non sono necessariamente i migliori e anzi si possono trovare delle gradevoli sorprese. Tuttavia, se vogliamo proprio risparmiare, dovremmo seguire alcuni consigli. Infatti, altro che lista della spesa e offerte, ecco come risparmiare tanti soldi al supermercato.

Le corsie non sono tutte uguali

Se facciamo una rapida analisi, scopriamo che la maggior parte delle persone è destrorsa. Di conseguenza, userà molto di più la mano destra rispetto a quella sinistra per le scelte naturali. Anche per prendere i beni al supermercato, quindi, usiamo di più la mano destra, e di conseguenza per facilitare l’acquisto di prodotti più costosi si caricano le corsie di destra. Sono quelle che guardiamo per prima e su cui facciamo più attenzione. Sempre per quanto riguarda la posizione dei beni nelle corsie, dobbiamo anche ricordarci che i supermercati la cambiano spesso. Infatti, quando girovaghiamo senza una meta al supermercato, rischiamo di pagare tanto di più perché compriamo più cose. Se sappiamo già per bene dove trovare le cose, passiamo molto meno tempo al supermercato e compriamo meno prodotti.

Altro che lista della spesa e offerte, ecco come risparmiare tanti soldi al supermercato

A volte non ci facciamo caso, ma nei supermercati troviamo spesso dei dipendenti che ci fanno assaggiare gratuitamente dei prodotti. Oppure, li vediamo sistemare la merce e li riconosciamo grazie alla loro divisa. Naturalmente, non dobbiamo pagare l’assaggio del prodotto o il consiglio che chiediamo ai dipendenti e questo ci sembra un favore che ci viene fatto. Tutt’altro, si tratta di una chiara strategia di marketing che ha la finalità di farci spendere di più. Infatti saremo più attratti a comprare quei prodotti.

Altre volte, invece, troviamo dei supermercati che si propongono di portarci a casa la spesa gratuitamente. In realtà, molto spesso quel gratuitamente sottintende una spesa minima anche abbastanza elevata. Magari per la nostra lista della spesa avremmo dovuto spendere meno soldi, ma l’idea di non doverci caricare di borse per tornare a casa è molto allettante. Dunque, compriamo beni fino a raggiungere la soglia richiesta. Infine, il trucco più classico dei classici. Dato che tutti hanno già capito che vicino alle casse ci sono dei prodotti disposti solo per soddisfare bisogni momentanei, alcune catene di supermercato hanno attuato una modifica. Questo genere di prodotti, come le gomme da masticare o le batterie, è disposto alla fine delle corsie.

