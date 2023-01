Cappuccino sullo scaffale del supermercato: il confronto

Il cappuccino fatto in casa è il migliore perché ha ingredienti scelti da noi con dosi che preferiamo. Meglio utilizzare l’attrezzo per fare il cappuccino oppure averlo già pronto? Scopri come farlo uguale al bar.

Come si fa a fare il cappuccino? Come si fa la schiuma per il cappuccino? Che tipo di latte si usa per il cappuccino? Che sia fatto con il Bimby o seguendo una ricetta, questa bevanda calda a base di caffè e latte montato a schiuma è molto amata da tutti gli italiani soprattutto a colazione la mattina. Per questo di seguito vediamo come scegliere in base alle varie tipologie di cappuccino e tra l’offerta disponibile sugli scaffali del supermercato.

Comparazione per il cappuccino sullo scaffale del supermercato

Generalmente, sugli scaffali del supermercato non si trovano cappuccini in capsule da mettere nelle macchine del caffè per avere una bevanda veloce e a portata di mano.

Allo stesso tempo, molte aziende propongono il preparato in polvere per fare il cappuccino sullo scaffale del supermercato. Si tratta di un composto fatto di polvere di caffè, latte e cacao. Si possono trovare anche degli strumenti, come il montalatte, un macchinario da cucina che serve per fare la schiuma al latte.

La differenza è che il preparato in polvere è già pronto, quindi occorrono pochi e semplici passaggi indicati sulla confezione per farlo uscire con la schiuma (per esempio: mettere una quantità di polvere con un cucchiaio nella tazza, scaldare l’acqua, versarla e mescolare il preparato finendo con lo sbattere la tazza sul tavolo per avere la schiuma).

Invece, il montalatte serve per la parte finale del cappuccino: la schiuma. Quindi, in questo caso, bisogna inserire il caffè e il latte in questo macchinario che girando formerà un cappuccino pronto con la schiuma. Per cui, nella seconda situazione, è necessario comprare anche latte e caffè insieme allo strumento che serve per fare la schiuma finale del cappuccino.

Facendo una indagine tra le qualità e i prezzi, esce fuori che:

il prezzo dei montalatte oscilla tra i 9 euro arrivando sui 30 euro , in base alla qualità;

oscilla , in base alla qualità; Il preparato in polvere costa tra i 7 euro e i 15 euro (più confezioni all’interno).

Caratteristiche che servono per prendere la decisione

La bevanda italiana con latte montato a vapore e caffè, il cappuccino, è molto diffuso soprattutto la mattina per colazione. Si tratta, appunto, come accennato, di caffè con l’aggiunta di latte montato a crema. Ecco i vari tipi:

cappuccino con latte scremato;

decaffeinato;

cappuccino scuro;

cappuccino chiaro;

cappuccino con latte freddo e caffè caldo.

Ecco scoperto come decidere il cappuccino sullo scaffale del supermercato considerando le caratteristiche di tale bevanda di originale italiana da essere preferita a casa, negli hotel e al bar, sempre. Ma anche il latte da solo o il caffè in solitaria – quindi proprio gli ingredienti base del cappuccino – sono molto apprezzati dai cittadini in Italia.