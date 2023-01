È più caro un caffè in Italia oppure nel resto d’Europa? La risposta che non ti aspetti

I prezzi aumentano, eppure sono più cari in Italia oppure in Europa? Ecco un esempio attraverso il caffè amato dagli italiani e non solo.

La crisi economica fa paura e a volte si sente anche parlare di recessione. Certamente si fa sempre più attenzione ai soldi che si spendono. Non si vuole arrivare a fine mese con il portafogli vuoto. Qualche volta si cerca di risparmiare proprio sulle piccole spese quotidiane, come la tazzina di caffè al bar.

Dove costa di più il caffè al bar in Italia?

Come per l’affitto, così anche per il caffè, l’Italia è come se fosse divisa in due. La zona Nord da una parte il Sud dall’altra. In genere al Meridione il caffè al bar si vende intorno a 1 euro, a volte meno e a volte poco più. Nel Settentrione italiano si parte in genere da un euro per arrivare a 1,50 euro.

La differenza di prezzo non è dovuta solo al fatto che al Nord la vita è più cara. I caffè nell’Italia settentrionale sono a maggioranza fatti con miscele di tipo arabica. Queste sono più costose rispetto al tipo robusta, che si usa generalmente al Meridione.

È più caro un caffè in Italia rispetto al resto d’Europa?

Molti rinunciano al caffè al bar, perché con il prezzo di 4 o 5 caffè possono acquistare un buon pacchetto di caffè. Effettivamente molti fanno il caffè a casa, non sempre con la moka, ma anche con le cialde o le capsule. Il caffè in Italia è una tradizione, ma anche in altri Paesi se ne beve molto.

Se in Italia è famoso l’espresso, in altri Paesi si preferisce il caffè il lungo. Così è in Francia e in Germania, ma anche negli altri Paesi del Nord Europa.

La nazione che beve più caffè è la Finlandia, con circa 12 kg di caffè all’anno a persona. Sarebbe allora interessante conoscere, se in Italia il costo del caffè è in linea con quello degli altri Paesi Europei, oppure è più caro.

La risposta che non ti attendi

In Italia risulta che la tazzina di caffè al bar costa in media circa 1,10 euro, con un aumento del 5,8% rispetto all’anno precedente.

Poca cosa rispetto al caffè che si fa ogni giorno a casa. Questa in alcuni Paesi europei dove la tazza di caffè ha avuto rincari del 30%. In media in Europa l’incremento è stato quasi del 17%. Così non è più caro un caffè in Italia, rispetto all’Europa.

Se il caffè comprato al supermercato per la tazzina casalinga ha avuto dei rialzi consistenti, meno è successo rispetto al bar. I prezzi delle tazzine al bar hanno avuto degli aumenti più contenuti in Italia.

Il Paese che ha visto schizzare in alto il prezzo del caffè è stato l’Estonia, con un rincaro del 25%. All’ultimo posto invece troviamo la Francia con il 6,6%.