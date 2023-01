Devi bere il latte parzialmente scremato o quello intero per la dieta? Ecco la risposta in poche parole

Devi bere il latte parzialmente scremato o quello intero per la dieta - proiezionidiborsa.it

Latte intero o parzialmente scremato? Proviamo a dare una risposta a questa domanda in poche parole e in modo semplice.

Se bevi latte la mattina ti sarai probabilmente chiesto quale sia il migliore per la tua alimentazione. Ne esistono infatti diverse tipologie. Ma qual è la migliore se hai intenzione di metterti a dieta? La risposta a questa domanda non è netta e richiede prima alcuni chiarimenti.

Prima di tutto, chiariamo cosa distingua il latte intero da quello parzialmente scremato. Il primo è quello che non viene sottoposto a processi industriali per limitare il contenuto di grassi. Il secondo è invece quello che li subisce.

Devi bere il latte parzialmente scremato o quello intero per la dieta?

Sia il latte intero che quello scremato garantiscono un apporto equilibrato di nutrienti. Questi ultimi sono però presenti in maggiore quantità nel latte intero. Il suo apporto calorico è di 64 kcal/100 grammi contro le 46 kcal/100 grammi del latte parzialmente scremato, che è anche più digeribile e povero di colesterolo.

D’altro canto, il latte intero garantisce maggiore sazietà ed è pertanto l’ideale da bere se si vogliono evitare i classici attacchi di fame a metà mattina.

La risposta

Quindi, devi bere il latte parzialmente scremato o quello intero per la dieta? Secondo Assolatte, la scelta dipende da alcuni fattori:

il latte intero va bene se non hai problemi con il colesterolo o al sistema vascolare ;

va bene ; il latte parzialmente scremato è l’ideale se vuoi ridurre il consumo di acidi grassi saturi.

Pertanto, non è possibile dare una risposta definitiva. In presenza di particolari patologie o esigenze, è ovviamente necessario rivolgersi ad un medico che possa guidare la scelta.

Latte e caffè a colazione: sì o no?

Forse bevi spesso il latte assieme al caffè, ignorando che è un abbinamento da evitare se si vuole avere una buona digestione.

C’è una ragione precisa per cui dovresti bere queste bevande in momenti diversi. La loro unione genera infatti il tannato di albumina, che impiega diverse ore (all’incirca tre) per essere smaltito completamente dal suo organismo.

2 alternative al latte

Se vuoi sostituire il latte a colazione potresti provare a bere delle bevande vegetali come alternativa. Tra le più famose ci sono quelle di mandorla e di soia.

Puoi trovarle sia zuccherate che non zuccherate. Queste ultime sono perfette se hai intenzione di ridurre l’apporto calorico della tua colazione. Attenzione, però, perché non sono adatte a tutti. Alcune persone, infatti, dovrebbero evitare di bere la bevanda alla mandorla.