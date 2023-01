Elettrodomestici: nuove e vecchie classi energetiche. Quali ci fanno risparmiare di più?

Gli elettrodomestici possono consumare tantissimo. Ecco quelli che consumano di meno secondo la nuova scala e quanto si risparmia.

Ogni elettrodomestico come una lavatrice o un frigorifero appartiene ad una classe energetica. Possono consumare, facendo lo stesso lavoro, più o meno energia. Ma che cosa sono le classi energetiche per gli elettrodomestici?

In Europa cambia la classe energetica degli elettrodomestici

Si tratta di una scala di valutazione utilizzata per identificare l’efficienza energetica degli elettrodomestici. In passato si andava da A+++ il più efficiente, a G il meno efficiente. La classe energetica viene calcolata in base ai consumi di energia elettrica e ad altri fattori. Maggiore è la classe, minore è il consumo di energia e maggiore è l’efficienza energetica.

Oggigiorno, in Europa la classe energetica non si calcola più con A+++ o A++. Nel 2021 la scala delle classi energetiche è stata rivista. La nuova scala va da A a G, con A che indica il più alto livello di efficienza energetica e G il più basso. La nuova scala è stata progettata per essere più comprensibile e semplice per i consumatori. Inoltre, tiene conto di una maggiore quantità di dati sui consumi di energia, rendendo così i valori più precisi e affidabili.

Elettrodomestici: nuove e vecchie classi energetiche. Quale corrispondenza fra le due scale?

Bisogna vedere prima di tutto se sia possibile fare questo confronto. Ad esempio a cosa corrisponde la classe A+++ nella nuova scala energetica? In effetti la vecchia scala, A+++ corrisponde alla categoria più alta di efficienza energetica. Parallelamente, nella nuova scala A indica ancora la categoria più alta di efficienza energetica. Sembrerebbe che non fosse cambiato nulla o quasi, e invece no.

È importante notare che i valori di riferimento, utili a classificare gli elettrodomestici nella vecchia scala, sono stati modificati nella nuova. Perciò un vero confronto preciso non si può fare confrontando solo le scale. La corrispondenza esatta potrebbe variare a seconda del prodotto e delle sue caratteristiche specifiche. In qualche caso si può dire che la nuova classe A corrisponde approssimativamente alla vecchia classe A+++ in termini di efficienza energetica.

In effetti la cosa non è semplice. Per determinare la corrispondenza precisa fra la vecchia e la nuova scala delle classi energetiche, è necessario conoscere i dati specifici del consumo di energia ad esempio della lavatrice. Tuttavia, in generale, si può dire che la vecchia classe A+ corrisponde a una posizione nella parte superiore della nuova scala, probabilmente nella classe B. Ma potrebbe anche non essere così. In ogni caso, è importante verificare l’etichetta energetica per conoscere la posizione nella nuova scala.

Quanto si risparmia

Può darsi che ci siamo chiesti quanto consuma di meno in elettricità una classe A rispetto alla B? In generale si può dire che un prodotto della classe A consuma meno energia rispetto a un prodotto della classe B e che questo significa un risparmio sulla bolletta elettrica. La differenza di consumo energetico tra due classi successive può variare tra il 20-30% a seconda del prodotto. In ogni caso è sempre importante verificare l’etichetta energetica per conoscere il consumo esatto di energia di ciascun prodotto e risparmiare sulla bolletta.