Capire le persone in base a come ti stringono la mano: il significato dei 3 tipi di stretta di mano

Capire le persone in base a come ti stringono la mano

Quante volte al giorno stringiamo la mano a qualcuno? Sul posto di lavoro, quando facciamo nuove conoscenze, per scambiare un saluto formale, queste sono solo alcune delle occasioni in cui porgiamo la mano per stringerla ad altre persone.

Pochi sanno però che in base alla stretta di mano si può capire molto sul carattere, le intenzioni o la personalità di chi abbiamo davanti. In questo articolo scopriremo che esistono almeno 3 tipi di stretta di mano e questo ci può essere d’aiuto anche per noi stessi. Ad esempio in un colloquio di lavoro per dare una buona impressione di noi stessi può servire anche stringere la mano in un determinato modo.

Capire le persone in base a come ti stringono la mano: ecco come la stretta dominante

Il gesto di dare la mano è davvero molto antico se pensiamo che un rilievo del IX secolo a.C. già raffigurava un sovrano babilonese stringere la mano ad un altro re. Il significato originario sarebbe questo: porgendo la mano destra si dimostrerebbe a chi abbiamo davanti di non avere armati come coltelli etc. e si dimostrerebbero così intenzioni pacifiche. Quanti modi di stringere la mano ci sono? La più frequente è la stretta di mano dominante dove chi vuole mantenere il controllo sull’altro ha il palmo rivolto verso il basso. È tipico dei dirigenti d’azienda ad esempio. La stretta di mano sottomessa, invece, è l’esatto opposto. Colui che è in una posizione sottomessa tende a rivolgere il palmo della mano verso l’alto. Quando due persone, entrambe dalla stretta dominante, entrambe i palmi sono in posizione verticale. Questa eventualità si verifica anche quando c’è reciproco rispetto fra le parti.

La stretta di mano debole

Una presa troppo debole, la cosiddetta stretta di mano a pesce bagnato potrebbe invece essere colta come segno di scarso interesse. Ovviamente non si deve esagerare ma anche la scarsa intensità della stretta di mano potrebbe ebbe esser colta come poco apprezzamento della controparte. Distinguiamo anche chi abbiamo davanti: le persone con problemi di artrite oppure coloro che utilizzano per professione le proprie mani come un chirurgo, un pianista o un pasticcere tenderanno ad avere una stretta meno forte.

La stretta di mano del politico

È la stretta che utilizza anche la seconda mano o per coprire la presa delle due mani o per prendere il gomito della parte altrui. Questo gesto segnerebbe una grande intesa e coincidenza di ideali con la controparte.

Contatto visivo e durata della stretta

Gli psicologi spiegano come una stretta di mano non deve essere frettolosa ma non debba durare più di 2 secondi. Va mantenuto il contatto visivo con la controparte ma non fissarla negli occhi se la stretta di mano indugia. Inoltre bisogna fare attenzione anche a chi tende per primo la mano in quanto potremmo essere fraintesi e colti come invasori del campo altrui. Nei corsi per i venditori negli Stati Uniti, infatti, si consiglia di non porgere mai la mano per primi quando non siamo sicuri di essere ben accetti o meno.

Ecco dunque come capire le persone in base a come ti stringono la mano.