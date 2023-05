5 idee per riutilizzare il nocciolo delle ciliegie: niente più sprechi in cucina 

Le ciliegie arrivano fresche e di stagione a cavallo tra la primavera e l’estate, di queste si butta via sempre il nocciolo ma ecco 5 idee per riutilizzarli in casa per piccoli lavoretti fai da te carini e veloci. Niente più sprechi e maggiore creatività.

Combattere gli sprechi è sempre molto importante, ma ci sono cose alle quali alcune persone possono non dare troppa attenzione. Capita, ad esempio, con il nocciolo di alcuni frutti. Da maggio a luglio è la stagione perfetta per le ciliegie e cosa si fa con il nocciolo della ciliegia?

Naturalmente, è una parte del frutto che si toglie o si sputa dopo averlo preso in bocca. È la cosa giusta da fare dal momento che contiene sostanze che nel nostro organismo possono diventare tossiche. Ma, invece di buttarli, potremmo pensare a 5 idee per riutilizzare il nocciolo delle ciliegie in piccoli lavoretti fai da te.

Potrebbe essere una buona idea per coinvolgere i bambini, per passare un po’ di tempo diverso dal solito, per accendere la nostra creatività e tanti altri aspetti positivi. Basta conservarne un po’ quando si mangiano le ciliegie e poi dedicare qualche minuto della giornata a creare cose nuove.

Quando e in che quantità mangiarle

Il sito Humanitas ci fa sapere che le ciliegie hanno origine nell’Est Europa e in Asia Minore e che sono un ottimo alimento per il nostro organismo. 100 g di questi frutti contengono solamente 63 calorie, hanno vitamina A, C, folati, potassio, fosforo, calcio, magnesio, beta-carotene, luteina, tutte sostanze molto preziose.

Tra i benefici possiamo dire che le ciliegie hanno un potere antinfiammatorio, antiossidante e un effetto lenitivo sul sistema nervoso. Può tenere a bada la pressione sanguigna grazie al potassio e non è nota l’interazione con farmaci. Tuttavia, potrebbero scatenare allergie e non bisogna esagerare nelle quantità.

Secondo gli esperti, la giusta quantità giornaliera è 150 grammi. Sarebbe meglio non mangiare solamente ciliegie, ma alternare con altri frutti di stagione, come le fragole, le albicocche o i mirtilli.

5 idee per riutilizzare il nocciolo delle ciliegie: i lavoretti fai da te possibili in poco tempo

Ecco qualche idea carina e divertente nella realizzazione prendendo tanti noccioli di ciliegia:

braccialetto : basta lavarli e lavorarli come se fossero delle pietre preziose. Avrete bisogno di un po’ di carta vetrata per levigarli e di un trapano per forarli, far passare il filo e legarli tra di loro; pesciolino di stoffa : basta raggruppare un po’ di noccioli e poi inserirli dentro un pesce fatto di stoffa, ecco un comodo gioco per bambini o per animali domestici; fascia per il collo : metterli dentro ad una fascia per il collo vi permetterà di riscaldarli o raffreddarli a seconda delle esigenze per dare sollievo; cuscinetto termico : per la stessa funzione potete creare dei cuscini mettendoli all’interno di sacchettini di cotone o di lino; coltivare una pianta di ciliegio : seminarli nel proprio giardino e prendersene cura di giorno in giorno vi garantirà la crescita di una nuova pianta.

Sono tutte ottime idee, economiche e realizzabili in poco tempo. Non rimane che provare per vedere quali risultati e possibilità può offrire la frutta di stagione.