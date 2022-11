Capelli subito più lucidi come dal parrucchiere anche se tinti e bianchi con 2 maschere fai da te

Ogni donna pone un’attenzione particolare sui propri capelli affinché siano perfetti nell’incorniciare il viso ed esaltare i lineamenti.

Oltre a scegliere un taglio di tendenza, come il mullet e il bob che continuano a spopolare, anche il loro stato è fondamentale. Capelli opachi, sfibrati e secchi come paglia d’altronde rovinano anche acconciature e tagli eleganti.

A rendere spenti i capelli molto spesso sono le tinte per capelli e le decolorazioni. I prodotti utilizzati infatti tendono a risultare aggressivi e a sfibrare il capello appiattendolo.

Non meno ciò si verifica anche quando, con l’avanzare degli anni, si decide di portare la chioma bianca, grigia o sale e pepe. Una scelta che spesso richiede colorazioni apposite o comunque trattamenti costanti per evitare la perdita di brillantezza dei capelli.

L’effetto gloss invece ravviva i capelli ed è anche di moda ultimamente, ciò lo rende ancora più ricercato. Dunque meglio capire come ottenerlo.

Rendere i capelli subito più lucidi e morbidi

Le messe in piega smorzano la lucentezza e l’effetto setoso dei capelli. Per tale motivo è consigliabile non usare quotidianamente la piastra per rendere lisci o ricci i capelli. Ma soprattutto bisognerà impostarla a una temperatura bassa e adatta, in caso di capelli fini meglio non superare i 150 gradi. Per quanto riguarda l’asciugacapelli potrebbe aiutare sceglierne uno agli ioni, asciugarli dopo averli tamponati e mai a diretto contatto.

Per un effetto gloss è importante anche l’acqua che usiamo per fare lo shampoo. Oltre a non dover essere troppo calda, dovrà essere priva di calcare.

Quindi possiamo usare l’acqua minerale in bottiglia o in alternativa raccogliere l’acqua dal rubinetto in una bacinella e lasciarla sostare qualche minuto. Dopo di che useremo solo quella superiore perché sul fondo si raccoglierà il calcare.

Oltre alle dritte appena viste, possiamo però anche concederci appositi trattamenti. Potremmo farlo andando dal parrucchiere coi suoi prodotti professionali, ma anche in casa.

Con pochi ingredienti naturali ed economici possiamo infatti lucidare i nostri capelli ogni qualvolta vogliamo.

Rimedi strepitosi della nonna oltre all’aceto

Per avere capelli subito più lucidi e setosi, esistono diverse soluzioni casalinghe da applicare dopo lo shampoo e risciacquare. Tra le più celebri sicuramente vi è il limone e l’aceto. Si potrà anche optare per un aceto profumato ideale anche per la pelle.

Nella dispensa però abbiamo un altro prodotto ottimo per i capelli, si tratta della carota. Conterrebbe vitamina A e C, nonché carotenoidi che risulterebbero rinforzanti per i capelli. Li renderebbe lucidissimi e li proteggerebbe anche da calore e sbalzi di temperatura.

Possiamo sfruttare la carota con 2 ricette della nonna.

Nella prima frulleremo un paio di carote assieme a qualche cucchiaio d’acqua. Ottenuto il succo, lo mescoleremo con un uovo sbattuto e la polpa di avocado. Entrambi ingredienti con nutrienti benefici, infatti l’avocado è anche tra i rimedi per rinforzare i capelli fini.

Per la seconda invece, frulleremo la carota con acqua e zucchero assieme a una barbabietola, ricca di sali minerali. Aggiungeremo poi un cucchiaio di olio di cocco.

In entrambi i casi filtreremo le maschere con un colino, vi massaggeremo uniformemente i capelli e terremo in posa un quarto d’ora.

In caso di allergia a qualche ingrediente ovviamente sarà bene ricercare alternative valide.