I capelli sono un elemento importantissimo che andrebbe sempre valorizzato. Il modo in cui li sfoggiamo è un chiaro indicatore della nostra personalità e dice molto di noi. La cura costante del nostro aspetto non può prescindere da una chioma pulita e ordinata.

Una delle sensazioni più gradevoli che si possano provare è odorare il profumo dei capelli appena lavati. Ci fa sentire subito meglio e non smetteremmo mai di annusarli.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Purtroppo, l’effetto dello shampoo non dura in eterno e prima che ce ne rendiamo conto il profumo svanisce. Per fortuna esiste un metodo tanto semplice quanto efficace per garantirci una chioma sempre morbida e odorosa alla quale sarà impossibile resistere.

Avremo dei capelli profumatissimi a lungo con questo trucchetto di bellezza che pochi conoscono e il risultato non ci deluderà. Vediamo in cosa consiste e come sfruttarlo.

Lo spray naturale di cui non vorremo più fare a meno

Per lasciare una scia profumata che duri tutto il giorno di solito ci affidiamo ai prodotti in commercio. Ma i profumi che normalmente utilizziamo per deodorare il corpo non fanno bene alla chioma. Insistendo si rischia solamente di indebolirla e danneggiarla e questo non può farci piacere.

Chi cerca un metodo alternativo e più affidabile lo può trovare in questo intelligente rimedio che stiamo per illustrare. L’obiettivo è realizzare uno spray naturale e totalmente sicuro per i nostri capelli. Ci serviranno solamente 3 ingredienti facilmente reperibili, sempre che non li abbiamo già in casa.

Capelli profumatissimi a lungo con questo trucchetto di bellezza che pochi conoscono

Ecco il necessario per realizzare lo spray di bellezza:

2 cucchiai di balsamo senza risciacquo;

3 cucchiai di acqua distillata;

olio essenziale a scelta.

Si versano in un flaconcino i prodotti sopracitati, quindi si agita bene. Insistiamo finché la soluzione che abbiamo preparato non diventa abbastanza liquida da passare agevolmente dal beccuccio del contenitore.

Prima di applicare lo spray, laviamo normalmente i capelli, utilizzando, però, il solo shampoo. Quando li avremo asciugati potremo spruzzare la soluzione. Fatto questo, li potremo finalmente pettinare come più ci piace.

Con questo semplice sistema dovremmo ottenere una chioma più morbida e profumata, tutta da invidiare. Se invece abbiamo le mani screpolate e vorremmo vederle di nuovo lisce e levigate, ci basterà ricorrere a questo ingrediente naturale.

Approfondimento

Contro rughe e radicali liberi dobbiamo provare quest’olio idratante dalle straordinarie proprietà antiossidanti.