La salute viene anche dalla tavola. La corretta alimentazione ha un potere enorme per farci stare meglio e farci sentire bene con noi stessi. Mangiare nel modo giusto ci permette di scongiurare tante malattie potenzialmente letali e di proteggere gli organi più importanti del nostro corpo.

Alcuni alimenti che non prendiamo in considerazione al supermercato sono estremamente benefici per noi. Un caso su tutti riguarda questa carne magra e ricchissima di ferro.

Tra i cibi che spesso ci sentiamo consigliare da medici e nutrizionisti c’è anche il pesce. Per chi non lo sapesse, specie come il sarago sono estremamente benefiche e forniscono un apporto nutritivo da non sottovalutare. Ma non sono solo i pesci di mare a cui dobbiamo guardare.

Forse non ci rendiamo conto che anche gli esemplari che vivono nei nostri fiumi sono una risorsa importantissima di nutrienti. Uno di questi è davvero comune nelle nostre zone e consumarlo non ci farebbe che bene.

Questo pesce nostrano potrebbe essere una miniera d’oro per cuore, ossa e muscoli e non fa ingrassare

Magari lo avremo visto sguazzare in qualche fiume o lago, in cerca di prede da catturare. Ha un corpo slanciato con una bocca prominente e tanti denti aguzzi. Stiamo parlando del luccio. Questo pesce che alcuni di noi avranno avuto il piacere di pescare è davvero salutare.

Innanzitutto, è da considerare un pesce magro, in quanto contiene una quantità di grassi inferiore a 10 gr per 100 gr di prodotto. È anche fonte importante di minerali e proteine.

In particolare, l’elevato contenuto di potassio aiuterebbe a regolare la pressione e la frequenza cardiaca. In aggiunta, il fosforo fornirebbe un aiuto indispensabile a ossa e muscoli e accelererebbe il metabolismo.

Insomma, questo pesce nostrano potrebbe essere una miniera d’oro per cuore, ossa e muscoli e non fa ingrassare. Attenzione, però, ai livelli di colesterolo non indifferenti. Chiediamo sempre un parere medico prima del consumo se non siamo sicuri.

Una ricetta veloce per gustarlo al meglio

Il luccio alla bolsenese è un piatto semplice e immediato che ci permetterà di deliziarci con questo pesce ricco di benefici. Per realizzarlo dovremo innanzitutto occuparci del luccio. Lo laviamo, poi togliamo testa e coda e lo affettiamo.

Scaldiamo una padella con un goccio d’olio evo, uno spicchio d’aglio e di peperoncino e vi adagiamo il pesce. Lo rosoliamo lentamente, quindi versiamo un bicchiere di vino bianco e facciamo evaporare.

Aggiungiamo capperi e pomodoro e terminiamo la cottura. Impiattiamo con sopra un po’ di prezzemolo tritato per insaporire.