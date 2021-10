I colori autunnali per eccellenza sono tutti toni caldi che variano dal rosso al giallo, passando per marrone e arancione. Colori che ricordano lo spettacolo della natura in questo periodo, il foliage che diventa una sorta di opera d’arte. È così che inconsciamente siamo abituati ad indossare colori che ci ricordano questi toni caldi e accoglienti. Ma sono colori che non valorizzano tutti i fototipi e tutti gli incarnati, come insegna l’armocromia.

Anche la moda negli ultimi anni ha deciso di entrare in contrasto con questa abitudine, dando sfogo alla creatività. Il nero è ancora un colore a cui è impossibile rinunciare, rende qualsiasi look elegante in pochi istanti. Ma per questo autunno/inverno il trend del momento sono i colori vivaci e fluo.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Possiamo dire addio ai soliti colori neutri perché questo autunno è un’esplosione di vivacità

Niente beige o rosa cipria, ma fucsia. Ma anche magenta, blu elettrico e il colore più alla moda del momento, il blu cobalto. Questo blu molto particolare è una versione desaturizzata e fredda perfetta da abbinare a qualsiasi incarnato. Variando leggermente la tonalità e la saturazione si arriva a questo splendido color quasi indaco di Ferragamo. Mentre Bottega Veneta ha deciso di produrre l’iconica “the chain cassette” proprio in blu cobalto.

Insomma dalla passerella direttamente al nostro armadio di abiti che possediamo già. Non serve spendere cifre esagerate per essere sempre alla moda, il segreto è il vintage. Spulciando tra i negozi di abiti usati di lusso si trovano delle chicche davvero interessanti. E in un attimo e con pochi euro potremo riprodurre lo stile Versace indossato da Elodie. Minigonna con calzamaglie fluo e scarpe della stessa tonalità, un must della stagione.

Se non ce la sentiamo di indossare colori così accesi allora ecco un buon compromesso. Scegliamo un abito o camicia e jeans molto casual, ma abbiniamo un blazer d’effetto. Non c’è bisogno che sia per forza fucsia o blu cobalto, anche un bel bianco va benissimo. Ma non limitiamoci ad usare solo colori neutri e spenti che non ci valorizzano. Osiamo a piccoli passi e pian piano vedremo sbocciare la miglior versione di noi stesse. Si sa credendo in se stesse e con un po’ di autostima siamo capaci di qualunque cosa.

Ecco quindi che possiamo dire addio ai soliti colori neutri perché questo autunno è un’esplosione di vivacità. Sfoggiamo i colori più accesi che amiamo senza farci problemi. La moda quest’anno è d’accordo con i nostri gusti un po’ esuberanti, quindi bisogna assolutamente approfittarne. E non sbizzarriamoci solo con abbigliamento e accessori, abbiniamo anche unghie o, perché no, i capelli.