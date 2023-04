Capelli primavera estate 2023: taglio e colore di Ilary Blasi sono già di tendenza, ma c’è chi li ama e chi li odia!

Ha fatto scatenare il web già dalla prima puntata dell’Isola dei Famosi. Nuovo look per Ilary Blasi che divide i gusti degli italiani sulla scelta dell’acconciatura sfoggiata durante la conduzione dell’Isola. Tra apprezzamenti e critiche, i capelli della show girl romana sono già diventati la nuova “tendenza” di stagione. Scopriamo cosa si nasconde dietro la sua chioma, folta, voluminosa e biondissima.

Alle tendenze del momento, molto spesso si aggiungono anche le nuove mode dettate dai personaggi famosi. Ed anche per questa stagione ne vedremo delle belle. Michelle Hunziker aveva anticipato il taglio più comodo e versatile da portare tranquillamente anche dopo “gli anta”. Come non citare, poi, i capelli dall’effetto lifting portati divinamente dalle bellissime Jennifer Lopez e Jennifer Aniston? Dopo qualche mese arriva anche Ilary Blasi a “stravolgere” i trend in corso. A vincere su tutti, il taglio di capelli dal sapore degli anni ’70, biondo platino, con annessa maxi frangia sfilata, che ha stregato e diviso il pubblico sintonizzato su Canale 5. Il web si spacca in due tra sostenitori e non del nuovo look.

Capelli primavera estate 2023: gioco di sfumature e scalature

Il hairlook di Ilary è apparso talmente stilizzato da aver fatto pensare all’utilizzo di una parrucca. Per il nuovo stile della showgirl non sono mancati commenti e ipotesi sui social (c’è anche chi l’ha paragonata ad Amanda Lear per la somiglianza della capigliatura). Ad ogni modo, i capelli di Ilary sono tutt’altro che finti ed è subito partita la corsa al trend!

Dunque, i “capelli primavera estate 2023” che si vedranno nei prossimi mesi saranno sicuramente ispirati alle opere realizzate da Alessia Solidani (non a caso hairstylist, tra le varie star dello spettacolo, proprio di Ilary Blasi e Michelle Hunziker). Nel dettaglio, l’acconciatura di Ilary Blasi si basa su una ricrescita scura in bella vista ma che non “disturba” grazie a un effetto sfumato verso le tonalità più chiare del biondo. Inoltre, la grande frangia a tendina incornicia perfettamente il viso. L’effetto voluminoso, invece, è reso possibile da tanti livelli di scalatura che arrivano fino alle spalle. Con questo taglio, carisma e personalità sono da vendere!