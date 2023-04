Pelle giovane e raggiante a 40 e a 50 anni: i segreti di Belén Rodríguez e Naomi Campbell per un viso senza rughe

Le donne dello spettacolo devono prestare una particolare cura alla propria pelle. Vuoi una pelle giovane e raggiante anche superati gli –anta? Prova a prendere spunto dai segreti di Belén Rodrìguez e di Naomi Campbell. Ti sveliamo quali sono.

Sicuramente proteggere la pelle dal sole è un ottimo modo per contrastare l’insorgere delle rughe. Anche mantenere il peso forma e seguire un’alimentazione corretta aiuta. Una volta seguite queste basilari indicazioni possiamo anche cercare altri modi per avere una pelle giovane e raggiante a 40 e a 50 anni.

Per farlo possiamo anche provare a prendere spunto dai segreti di alcune celebrità. Queste ultime spesso ricorrono a ritocchini estetici per camuffare i segni del tempo. Tuttavia, talvolta si affidano anche a beauty routine ben congegnate. Scopriamo i segreti di Belén Rodrìguez e Naomi Campbell per mantenere una pelle il più giovane possibile.

Pelle giovane e raggiante a 40 e a 50 anni: cosa fa Belén

La bella argentina ha condiviso la sua beauty routine su Instagram in modo tale da mostrarla ai propri seguaci.

Prima di tutto, Belén strucca il viso con il latte detergente, poi procede a pulire la pelle con un oggetto simile ad uno scovolino. Quest’ultimo le permette di eliminare le cellule morte. Procede dunque ad idratare la pelle con un siero e poi con l’applicazione di un contorno occhi.

Infine, massaggia il viso e poi applica una maschera alla vitamina C, molto utile per illuminare il volto e contrastare l’insorgere dei segni del tempo. Un altro segreto di Belén è l’uso del rullo di giada, ottimo per massaggiare la pelle.

I prodotti che usa Naomi Campbell

Prima ancora di truccarsi Naomi Campbell applica uno spray di zinco, che poi stende con la tecnica del microneedling. In seguito, applica della polvere di vitamina C.

Solo dopo aver seguito questi due passaggi procede a truccarsi. In questo modo, il suo viso risulta molto più luminoso e giovane del solito. Nel truccarsi fa ampio uso di blush, fondotinta e correttori, che le permettono di far apparire la sua pelle molto levigata. Sicuramente quella di applicare dei prodotti di skincare prima di truccarsi è un’ottima idea e consente di far sembrare il viso morbido e luminoso. Quindi, ecco i segreti di queste due celebrità per apparire sempre impeccabili e a prova di paparazzi.

