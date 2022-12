Capelli perfetti a Natale e Capodanno? Ecco 3 stupende acconciature facili e veloci da fare a casa

Se non sappiamo come acconciare i capelli per le feste, questo è l’articolo da leggere. Oggi ci occuperemo di soluzioni facili e veloci, ma d’effetto per avere capelli eleganti per le imminenti festività natalizie. Se non possiamo andare dal parrucchiere, possiamo stupire familiari, ospiti e amici con semplici acconciature da realizzare a casa in pochissimi minuti. Scopriamone di più.

Anche questo Natale è arrivato e come ogni anno siamo alle prese con i preparativi e le corse ai regali dell’ultimo minuto. La spesa, il menù da preparare e gli invitati sono difficili da gestire e spesso ci ritroviamo a trascurare la cosa più importante: noi stesse.

Quando siamo ospiti a casa di parenti e amici o se ci aspettano pranzi e cene in qualche ristorante dobbiamo pensare a come presentarci.

Se abbiamo poco tempo a disposizione, ma vogliamo farci notare ed apparire impeccabili, basteranno soltanto un pizzico di creatività e pochi minuti.

Capelli perfetti a Natale e Capodanno? Ecco 3 stupende acconciature per capelli lunghi, medi e corti

Chi ha i capelli lunghi pensa di partire svantaggiato perché potrebbe volerci più tempo per sistemarli. In realtà basterà davvero poco per realizzare uno chignon alto. Questa soluzione ci regalerà un tocco di eleganza e stile.

Lo chignon è molto semplice da fare. Facciamo una coda alta e stringiamola bene alla base. Cerchiamo di raccogliere con cura tutti i capelli ribelli e i baby hair. Dividiamo la coda in 2 parti e facciamole girare individualmente attorno alla base.

Manteniamoci attorno all’elastico in modo che sia più semplice fermiamo i capelli con le forcine. Fissiamo l’acconciatura con la lacca e il gioco è fatto.

Treccia laterale morbida: una soluzione informale e chic allo stesso tempo

Se non vogliamo usare le forcine, realizziamo una pratica e comodissima treccia laterale. Questa acconciatura va bene per chi ha capelli lunghi o di media lunghezza.

Spazzoliamo con cura i capelli, facciamo la riga a destra o a sinistra in modo che la treccia non rimanga dietro la nuca. Ad esempio, se la riga è a destra, dovremo raccogliere i capelli a sinistra.

Dividiamo i capelli in 3 ciocche ed iniziamo ad intrecciarli partendo da dietro l’orecchio. Ora dovremo soltanto procedere come si fa per una normalissima treccia, sovrapponendo le ciocche esterne e facendole passare sopra quella centrale. Fermiamo la treccia con un elastico, vaporizziamo la lacca e l’acconciatura è pronta.

Idee semplici ed eleganti per chi ha i capelli corti

Vogliamo avere i capelli perfetti a Natale e Capodanno? Ecco 3 stupende acconciature da sfoggiare alle feste. Continuiamo pensando a chi ha i capelli corti. Chi non possiede una folta chioma lunga può avere meno carte da giocare, ma in realtà basta lasciare spazio alla fantasia.

Qui sono fondamentali gli accessori, dunque via libera a fiocchi, mollette, perline, fasce floreali e cerchietti impreziositi da strass.

Per chi possiede i capelli corti consigliamo per quanto possibile di dare volume alla chioma.

Infine, per queste feste possiamo sfoggiare un trend che sta spopolando tra le star di Hollywood: i glitter. La glitter roots hair è una tecnica che consiste nell’applicare alla base dei capelli uno strato di glitter. Possiamo mischiare dei glitter e del semplice gel per i capelli ed applicarlo con un pennello: il risultato sarà davvero sorprendente.