Proviamo il secondo che si prepara in soli dieci minuti per arricchire subito il pranzo di Natale

Se abbiamo pochissimo tempo da dedicare ai fornelli questo secondo può salvare il pasto natalizio, e piacerà a tutti gli ospiti. La preparazione del pranzo o della cena di natale è spesso frenetica, e tra apparecchiare la tavola, accogliere gli ospiti, preoccuparsi di antipasti, primi e dolce, spesso il secondo non viene considerato una priorità e può venir sacrificato.

Anche se abbiamo pochissimo tempo da dedicare ai fornelli, non lasciamoci scoraggiare, possiamo mettere in tavola un ottimo secondo che si prepara in anticipo per soddisfare gli ospiti ma senza impazzire in cucina. Vediamo di che cosa si tratta e come prepararlo.

Il vitello tonnato è una ricetta tipica piemontese

Parliamo del raffinatissimo, ma semplicissimo, vitello tonnato. Si tratta di un piatto tipico del Nord Italia, e in particolare del Piemonte. Probabilmente nato intorno al diciottesimo secolo, il vitello tonnato è stato protagonista della tavola piemontese per secoli, e andava particolarmente di moda negli anni ‘80. Ora lo si vede fare capolino sempre più spesso sulle tavole di tutta Italia e non solo. Ma come si prepara? Se acquistiamo il vitello già cotto, la preparazione è davvero velocissima, e possiamo prepararlo in anticipo in modo da non dover perdere tempo il giorno di Natale o della vigilia.

Proviamo il secondo che si prepara velocemente con maionese, tonno, capperi e acciughe

Il vitello tonnato è davvero facilissimo da preparare, soprattutto se acquistiamo la carne già cotta. Possiamo acquistare in qualsiasi macelleria o anche al supermercato del magatello di vitello lessato, che è l’ingrediente principale del famoso vitello tonnato. Se preferiamo prepararlo in casa il procedimento sarà più lungo ma certamente ne varrà la pena. Lessiamo la carne in abbondante acqua salata con un gambo di sedano, una carota, una cipolla, qualche cucchiaio di vino bianco, un filo d’olio e qualche foglia di alloro o altra erba aromatica a nostra scelta. Una volta cotta la carne, premuriamoci che si sia raffreddata completamente prima di tagliarle a fettine sottili. Ora arriva il momento di preparare la salsa.

Si serve freddo o tiepido per la gioia dei commensali

La salsa per il vitello tonnato è davvero semplicissima da preparare. Procuriamoci del tonno sott’olio, scoliamolo bene e mettiamolo in un frullatore. Aggiungiamo dei capperi dissalati e delle acciughe sott’olio. Frulliamo bene questi ingredienti. Poi in una ciotola uniamo questi ingredienti a un’abbondante quantità di maionese. La salsa è pronta. In un piatto da portata disponiamo le fettine di vitello in modo che si sovrappongano il meno possibile tra loro. Poi cospargiamo le fette con la salsa di tonno e maionese che abbiamo appena preparato.

Aggiungiamo un cappero intero (o un’oliva) come decorazione su ciascuna fetta, e qualche ciuffo di prezzemolo fresco. Il nostro piatto è pronto. Può essere servito a temperatura ambiente oppure conservato in frigo e servito freddo in un secondo momento.

Con cosa servire e cosa bere con il vitello tonnato

Proviamo il secondo che si prepara in pochissimi minuti per il pranzo di Natale, ma che cosa servire come accompagnamento? Il vitello tonnato si accompagna benissimo a contorni di verdure cotte come le classicissime patate arrostite, gli asparagi bolliti, cicoria o scarola spadellate. Da accompagnare rigorosamente con un corposo vino rosso. I nostri ospiti ne saranno entusiasti.