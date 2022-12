In inverno molti organizzano viaggi sulla neve per sciare insieme a tutta la famiglia, ma non sempre le mete sono particolarmente economiche in alta stagione. Scopriamo alcune località italiane imperdibili e bellissime dove trascorrere la settimana bianca senza spendere troppo

5 località straordinarie ed economiche sulla neve per sciare in Italia con tutta la famiglia

Per molti non è inverno senza neve e montagna, una meta ideale per passare qualche giorno con tutta la famiglia. La settimana bianca è una vacanza che spesso, soprattutto in altissima stagione, può raggiungere cifre importanti, che incidono non poco sul budget.

Infatti, organizzare una vacanza vicino le più rinomate piste da sci potrebbe costarci una fortuna, contando il pernottamento e lo skipass. Oltre le mete da sogno come Courmayeur, Cortina d’Ampezzo, Madonna di Campiglio e Sestriere, potremmo optare per altri luoghi ugualmente belli con prezzi interessanti. È il momento giusto per controllare offerte e occasioni imperdibili per passare dei giorni indimenticabili tra sci e palle di neve.

Ecco 5 località straordinarie ed economiche sulla neve per una settimana bianca low cost

In Veneto rimarremo incantati dalla meravigliosa e suggestiva vista sul Lago di Garda, soggiornando alle pendici del Monte Baldo. Una zona che è collegata con le varie piste di Prà Alpesina, che raggiunge vette di oltre 1800 metri. Troveremo la seggiovia, una funivia da Malcesine e gli skilift per arrivare alle piste blu, rosse e una nera. Il prezzo dello skipass per un adulto è inferiore ad altri luoghi, per 6 giorni è di circa 146 euro, la metà per i bambini. È anche conveniente lo skipass in Val di Fiemme, sulle Dolomiti, che dove non mancano i panorami mozzafiato con piste adatte anche a principianti. Sono diverse le possibilità per pernottare in alberghi ed appartamenti anche a meno di 70 euro a notte. In provincia di Trento, a Mendola tra gli splendidi scenari circostanti potremo accedere alle piste da sci spendendo poco più di 20 euro.

Una meta ideale per grandi e piccini grazie anche alle molteplici attività da svolgere con slittino, ciaspole e bob. Alcune strutture ricettive, inoltre, offrono lo skipass e lezioni di sci incluso nel prezzo del pernottamento. Il costo giornaliero per le piste di Corona, nel cuore delle Alpi Orobie in Lombardia, si aggira intorno ai 35 euro, prezzo assolutamente economico. Questo meraviglioso luogo è perfetto per chi non ama la folla e vuole trascorrere la vacanza in tranquillità e all’insegna del buon cibo. Ancora meno costa lo skipass a Doganaccia, in Toscana, addirittura meno di 30 euro. Dispone di 10 piste di ogni genere e potremo soggiornare a partire da 60 euro a notte.

Idee per vestirsi in montagna

Qualora dovessimo scegliere una di queste 5 località straordinarie ed economiche sulla neve, ma non desideriamo usare gli sci, sarà comunque importante avere un outfit caldo. Se non siamo attrezzati con tuta e vestiti specifici, potremo optare per un look adatto alle alte quote che comprenda sicuramente guanti, scaldacollo e cappellino. Bisogna isolare il corpo dal freddo, scegliendo la tecnica degli strati, con maglia calda aderente, maglione in pile e giubbotto imbottito impermeabile. Indossiamo dei pantaloni o leggings felpati all’interno e calzamaglia di lana. In alternativa potremo acquistare a poco prezzo indumenti realizzati con materiali tecnici di ultima generazione in Gore-tex o softshell.