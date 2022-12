Per un Capodanno indimenticabile, ecco 3 luoghi da sogno in cui vivere la notte più lunga dell’anno

Trascorrere l’ultimo giorno dell’anno in compagnia di famiglia e amici è la tradizione, ma il luogo può fare la differenza. Per quanto sia bello e divertente festeggiare nella propria città, possiamo scoprire luoghi stupendi per accogliere l’arrivo del nuovo anno. Oggi vedremo che cosa fare a Capodanno in 3 luoghi favolosi.

Manca pochissimo alla fine dell’anno. Tra pochi giorni sarà Natale e le nostre città si vestono di luci e colori per regalarci un’atmosfera unica. A sole 2 settimane dall’inizio del 2023, moltissime persone devono ancora organizzare viaggi e brevi fughe.

Questo articolo potrebbe essere utile a tutti coloro che hanno intenzione di partire, ma sono ancora a corto di idee. Oggi offriremo diverse alternative in Italia e all’estero per festeggiare un Capodanno in modo davvero meraviglioso.

Per un Capodanno indimenticabile, ecco 3 luoghi da sogno in Italia e all’estero

Se cerchiamo un luogo vicino all’Italia e in grado di offrire divertimento, Amsterdam è la meta che fa per noi. Questa città offre diversi ristoranti panoramici per godere di una vista mozzafiato e mangiare divinamente. Altri ristoranti offrono invece menù particolari ideali per tutte le tasche e i gusti.

Qui avremo anche la possibilità di scoprire alcune specialità tipiche. Approfittiamone per gustare le oliebollen, delle deliziose ciambelle dolci e le appelflappen, le tipiche frittelle di mele.

Dopo la cena, possiamo vedere i tradizionali fuochi d’artificio all’Oosterdok, di fronte al museo marittimo. Infine, sono moltissimi i locali in cui festeggiare la notte più lunga dell’anno. Tra i più noti e frequentati da chi ama la musica techno c’è il festival Awakenings. In alternativa, optiamo per un club underground come lo Shelter oppure il Belushi’s party bar.

Cosa fare a Capodanno in un posto caldo

Un’altra capitale europea che può regalarci un’esperienza incredibile è Madrid. Possiamo attendere l’arrivo della mezzanotte alla Puerta del Sol, la piazza più grande della città. È tradizione mangiare 12 chicchi d’uva come buon auspicio per l’anno nuovo e potremo acquistarli facilmente in città.

Qui l’orologio della Real Casa de Correos suona i rintocchi che danno inizio al nuovo anno. Generalmente, in questo luogo si festeggia indossando un abbigliamento particolare e grandi parrucche colorate. Altre piazze caratteristiche sono Plaza Mayor e Plaza de Cibeles.

Potremo fare il cenone gustando piatti tipici come le tapas, la paella e le tortillas, il tutto accompagnato dal tipico vino rosso di Castilla. Chi vuole divertirsi dopo la mezzanotte potrà festeggiare al Joy Eslava, una grande discoteca vicino alla Puerta del Sol. In alternativa, scegliamo il Fabrik, un famoso club e tempio della musica techno.

Cosa fare a Capodanno in una delle città d’arte più belle d’Italia

Per un Capodanno indimenticabile, ecco 3 luoghi da sogno da scegliere. Il nostro Paese possiede borghi meravigliosi, ma le città d’arte sono mete imperdibili durante le feste. Trascorrere il Capodanno a Firenze è un’esperienza unica e indimenticabile.

Potremo mangiare piatti tipici nei numerosi ristoranti della città. Da provare ci sono il lampredotto, la ribollita e la famosissima fiorentina. Qui non mancano i ristoranti stellati, ma anche locali più economici o le bancarelle dello street food del tradizionale Mercato Centrale.

Possiamo attendere lo scoccare della mezzanotte nell’incantevole Piazza della Signoria assistendo a spettacoli di danza. In alternativa, possiamo raggiungere Piazzale Michelangelo per vedere i fuochi d’artificio e ballare a ritmo del dj set.