Capelli mossi, piastra o ferro? Ecco quale scegliere e come evitare bruciature durante l’acconciatura

Ti piacciono i capelli ricci o mossi ma sei indecisa sull’acquisto di una piastra o di un ferro arricciacapelli? Ti aiutiamo a decidere suggerendoti anche alcuni trucchi per evitare di bruciare e rovinare i capelli.

Hai i capelli lisci ma, come spesso accade, l’erba del vicino è sempre più verde, per cui li vorresti ricci. Se ti piacciono i boccoli, i ricci fitti o i capelli semplicemente mossi, puoi ottenere l’effetto desiderato senza andare dal parrucchiere. Perché ti possono aiutare strumenti di bellezza come le piastre o i ferri arricciacapelli. Ma come orientarsi nella scelta? Ti aiutiamo noi.

Capelli mossi, piastra o ferro?

Decidere per l’acquisto di una piastra o di un ferro arricciacapelli può essere per te relativamente semplice. Perché tutto dipende dall’idea di capello riccio che ti piace. Dunque, capelli mossi, piastra o ferro? Se ami i boccoli e i riccioli fitti, anche se non sei bionda e hai i capelli scuri, l’ideale è il ferro. Il mercato attuale mette a tua disposizione modelli il cui corpo riscaldante può essere molto sottile e più lo è più il riccio sarà definito. I ricci fitti, inoltre, possono camuffare tra loro i primi capelli bianchi.

Se invece preferisci un effetto mosso più o meno leggero, meglio optare per una piastra. Che ti permetterà anche di lisciare i capelli quando sarai stufa dell’effetto mosso. Certo, arricciare i capelli con la piastra può essere più impegnativo rispetto al ferro, la cui forma allungata aiuta meglio ad arrotolare le ciocche. Ma, sia con la piastra che con il ferro, bisogna comunque fare attenzione. Perché arrotolare o posizionare le ciocche sopra un corpo bollente nel modo sbagliato, può danneggiare i capelli sino a bruciarli e spezzarli.

Errori da non fare quando si arricciano i capelli

Qualunque sia lo strumento da te prescelto, attenzione! Usarlo scorrettamente può farti ritrovare con i capelli bruciati e spezzati. Nel caso del ferro, evita di farlo girare perché è la ciocca di capelli quella che deve muoversi sull’oggetto. Tieni poi sempre la parte calda rivolta verso il basso e parti dalle radici alle punte. Non fare il contrario, è un errore! E non tenere le ciocche al caldo oltre 3 secondi, altrimenti brucerai i tuoi capelli.

Per evitare, invece, guai con la piastra, passa prima sui capelli un prodotto termo lisciante quindi asciugali. Un errore comune è usare la piastra sui capelli bagnati: ciò provoca uno shock termico che indebolisce i capelli sino a spezzarli.