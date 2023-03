Acconciatura capelli chic e facile da fare? Copia il raccolto preferito da Megan Markle per un look da principessa moderna

Ti piacciono i capelli raccolti ma non riesci a farti fare la pettinatura dal parrucchiere? Per cerimonie in vista, eventi speciali o anche per andare al lavoro il raccolto basso è la soluzione. Ecco come rifarlo a casa proprio come la duchessa di Sussex!

Megan Markle ha dettato tendenze dal primo momento, merito forse della sua passione per la moda. Non tutti lo sanno ma tempo fa teneva un blog. Il The Tig, chiamato così da Tignanello, un costoso vino, è rimasto online fino al 2017. Sul blog la Duchessa scriveva i suoi consigli di moda, proponeva ricette e parlava degli eventi più cool. Ecco, pare che il The Tig potrebbe fare ritorno a breve con un look rinnovato, stiamo a vedere. Intanto rubiamole il segreto del messy bun più famoso del Mondo!

Acconciatura capelli chic e facile da fare con 4 forcine

Lo chignon basso che ha indossato da come è entrata a far parte della famiglia reale ha conquistato tutte. Semplice, sofisticato, ma anche moderno e svecchiato rispetto al raccolto classico. Sembra incredibile, ma per riprodurre il look preferito della Duchessa di Sussex bastano solo le forcine. Se hai capelli piuttosto lunghi e corposi non c’è neanche bisogno di lacca, basta qualche spruzzo. Più sono lunghi e meglio è, quindi se vuoi che i capelli crescano sani e corposi, prova l’acqua di riso fermentata.

Riga in mezzo, o leggermente spostata, basta tirare fuori i due ciuffi laterali. Il raccolto morbido poi è semplicissimo da fare, con una spazzola tiri indietro i capelli e i baby hair. Ora puoi fare la coda con un elastico e avvolgere i capelli in uno chignon sulla nuca. Oppure attorcigliarli fino a ricreare la famosa cipolla, dopodiché fissare con le forcine. Non preoccuparti se non è perfetto, è proprio questo il punto, non deve esserlo. Blocca la pettinatura con due o tre forcine, ed il gioco è fatto!

Provala se sei invitata a qualche cerimonia, ma top anche per il lavoro

Il messy bun è ideale se hai comunioni o battesimi in questo periodo. Sta bene con abiti lunghi, corto o completi, tutti look low cost che ti faranno fare un figurone. Ma lo chignon basso, anche più ordinato, è perfetto anche per andare al lavoro in ufficio. La soluzione ideale se hai i capelli un po’ sporchi e non hai tempo per fare lo shampoo. Basta usare un po’ di shampoo secco per eliminare la lucidità e raccoglierli in uno chignon. Quindi, se vuoi un’acconciatura capelli chic e facile da fare per le prossime cerimonie, questa fa al caso tuo. Ma anche se vuoi sembrare elegante e sofisticata nella vita di tutti i giorni. Il bello è proprio che non serve essere precise, anzi, più spettinata è e migliore sarà il risultato!