Capelli color cioccolato caldo: a chi stanno bene? Scopri subito se cambiare colore o no

Stai pensando di cambiare colore e ne vorresti uno scuro con una sfumatura particolare e tendente al cioccolato. Ma come essere sicura di stare bene? Ecco alcuni consigli per ponderare la scelta con cura.

Ci sono sempre momenti in cui vorresti avere un look differente. Questo può riguardare non solo l’abbigliamento o il trucco, ma anche i capelli. Spesso puoi pensare di cambiare pettinatura e osare tagli corti o medi al posto del lungo. Oppure puoi avere voglia di cambiare colore. Magari hai i capelli chiari e li vorresti scuri oppure li hai castani e vorresti donare loro una sfumatura differente. Oggi parliamo proprio di una tonalità di colore molto richiesta, il castano cioccolato caldo. A te potrebbe stare bene? Scoprilo subito.

I capelli color cioccolato caldo

Il cioccolato caldo è una tonalità che sui capelli corrisponde a un castano scuro con riflessi dorati. Si tratta di un colore molto versatile, ideale per chi ama o vorrebbe avere un look glamour. La sua gradazione permette un gioco di sfumature che può davvero valorizzare il viso. L’effetto, nel complesso, fa inoltre apparire la chioma maggiormente voluminosa e ammorbidisce eventuali lineamenti duri. La sfumatura calda del cioccolato, poi, attenua le rughe, per cui è molto ideale per donne sopra i 40 anni. Potrebbe donarti? Ecco come capirlo.

Quali donne possono puntare su questa tonalità

Trovi interessanti le caratteristiche di questa tinta e l’effetto che può avere incorniciando il tuo volto. Sei però dubbiosa: i capelli color cioccolato caldo possono effettivamente donarti? Questa nuance è di tipo mediterraneo e caldo, per cui se hai la carnagione scura o olivastra è perfetta per te. E ti starà bene se hai occhi marroni, nocciola o screziati di verde. Se il tuo tipo risponde a queste caratteristiche fisiche, non ti resta altro che provare!

Chi deve evitarla

Il cioccolato caldo come tono di capelli non è, però, proprio adatto a tutte. La nuance è, infatti, sconsigliata a chi ha una carnagione particolarmente pallida e chiara. Questo perché l’effetto cromatico potrebbe aumentare il pallore, far apparire il viso smorto e indurire i tratti. Se sei molto pallida ma, tuttavia, vuoi comunque provare, puoi puntare su un castano con una sfumatura differente e fredda.

Ricorda, però, che i tratti del tuo viso appariranno più duri. Eventualmente, puoi provare a fare prove di cambio colore capelli tramite apposite app da scaricare sul cellulare o direttamente online. Grazie a questi strumenti, puoi caricare una tua foto e vedere come ti starebbe un nuovo colore.