Capelli mossi in modo naturale senza ferro o bigodini, piastra o cintura? Ecco 3 metodi a costo zero

Avere i capelli in ordine è il desiderio di molte donne. Quando è possibile ci si affida al parrucchiere. Anche a casa, però, si potrebbero ottenere buoni risultati usando qualcosa per la piega. Scopriamo qualche metodo economico.

Quando decidiamo di andare dal parrucchiere i motivi possono essere tanti.

Abbiamo un appuntamento importante e vogliamo che il nostro aspetto sia in ordine. Di conseguenza, oltre a scegliere un capo di tendenza e scarpe eleganti, curiamo anche i capelli. Un altro motivo potrebbe essere l’esigenza di sfoltire la chioma ormai troppo lunga. Potremmo anche aver notato doppie punte. Magari, poi, siamo molto attente alla moda e abbiamo visto in Tv un personaggio famoso con un taglio spettacolare. Infine, semplicemente, vogliamo sempre apparire bene e vogliamo una piega.

Per risparmiare, per mancanza di tempo oppure per altre ragioni potrebbe accadere di scegliere di arrangiarci a casa.

Classici modi per fare la piega

Alla base di un buon risultato ci sarebbe l’uso di prodotti adatti. Parliamo innanzitutto di shampoo e balsamo ed eventualmente di maschere e lozioni. Poi di solito usiamo dei fissanti. In base alle nostre esigenze possiamo applicare lacca o schiuma sui capelli. Quando usiamo spesso la piastra, sarebbe consigliabile un termo protettore. Passando alla piega, ci sono tanti oggetti e metodi che ci potrebbero aiutare. Oltre ai classici bigodini, possiamo usare spazzola e phon, oppure la spazzola ad aria e i ferri arricciacapelli. Anche con la piastra, con cui rendiamo liscia la chioma, potremmo fare delle onde.

Un metodo ormai di moda sui social, inoltre, consiste nell’uso della cintura dell’accappatoio.

A tutto ciò si aggiungono dei sistemi che possono farci risparmiare tempo e corrente elettrica. 3 trucchetti per avere capelli mossi in modo naturale senza ferro o bigodini Nelle nostre case troviamo tanti oggetti utili. Alcuni possiamo usarli per vari scopi, anche per i capelli. Ad esempio dopo il lavaggio ci ritroviamo a volte con dei calzini spaiati. Non buttiamoli. Dopo aver fatto lo shampoo asciughiamo un po’ i capelli.

Poi inseriamo una ciocca dentro a un calzino. Risvoltiamo l’imboccatura. Possiamo ulteriormente fissarlo con un elastico. Procediamo con tutte le altre ciocche. Possiamo asciugare all’aria la chioma oppure con il phon a una temperatura bassa. Potremmo pure dormire con questi calzini. Alla fine otterremo dei capelli mossi in modo naturale. Un altro metodo consiste nell’arrotolare la ciocca su se stessa a cominciare dalle radici. Proseguiamo verso il basso. Poi raggomitoliamola dalle punte fino al cuoio capelluto. Fissiamola alla fine sulla testa con mollettine o forcine. Potremmo mettere una retina e anche in questo caso asciughiamo con phon o all’aria.

Come fare la piega con un asciugamano

Un ultimo metodo sarebbe adatto a capigliature medio lunghe. Sui capelli asciutti spruzziamo un po’ di acqua o lacca. Ora prendiamo un asciugamano. Appoggiamolo sulle spalle e poi adagiamoci tutta la chioma. Pieghiamolo in due su di essa e prendiamolo poi dalle estremità. Ora arrotoliamolo verso l’alto e annodiamolo sulla fronte. A questo punto usiamo l’asciugacapelli. Quando lo srotoleremo avremo delle onde. Capelli mossi in modo naturale senza ferro o bigodini? Proviamo questi metodi semplici ed economici.